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货币新闻 | 2012年 6月 2日 星期六 04:28 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数劲挫2.22%,Nasdaq指数急跌2.82%

路透纽约6月1日电---美国股市周五收低,道琼工业指数年内跌至平盘以下,此前美国公布疲弱的非农就业数据加剧了股市的下行之势,因为人们担心不断升级的欧洲债务危机正拖累全球经济.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI急跌274.88点,或2.22%,至12,118.57点;标准普尔500指数.SPX重挫32.29点,或2.46%,至1,278.04点.Nasdaq指数.IXIC大幅回落79.86点,或2.82%,至2,747.48点.

标普500指数录得去年11月9日来最大单日百分比跌幅.

本月,道指收挫2.7%,标普500指数收跌3%,Nasdaq指数回落3.2%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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