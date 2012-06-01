〔美国股市〕道琼工业指数劲挫2.22%,Nasdaq指数急跌2.82%

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透纽约6月1日电---美国股市周五收低,道琼工业指数年内跌至平盘以下,此前美国公布疲弱的非农就业数据加剧了股市的下行之势,因为人们担心不断升级的欧洲债务危机正拖累全球经济.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI急跌274.88点,或2.22%,至12,118.57点;标准普尔500指数.SPX重挫32.29点,或2.46%,至1,278.04点.Nasdaq指数.IXIC大幅回落79.86点,或2.82%,至2,747.48点.
标普500指数录得去年11月9日来最大单日百分比跌幅.
本月,道指收挫2.7%,标普500指数收跌3%,Nasdaq指数回落3.2%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 利棣儿
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路透2月21日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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