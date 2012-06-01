〔美国债市〕10年与30年期公债收益率均触新低,受5月非农就业报告打压

* 美国10年期公债收益率触及1.44%的纪录低点

* 30年期公债收益率触及2.51%的纪录低位

* 疲弱就业数据引发市场臆测美联储将推出QE3

* 抵押贷款利率创纪录低点,但可能无助于楼市

路透纽约6月1日电---美国公债收益率周五跌至纪录低位,此前非农就业报告意外疲弱引发投资者担心经济放缓,并提升了对美国联邦储备理事会(美联储, FED)推出第三轮量化宽松政策的押注.

美国就业数据不振,增强了全球经济放缓的观点.肆虐超过两年的欧洲债务危机在部分意义上造成了此次放缓.

人们担心与希腊可能退出欧元区以及西班牙银行业问题相关的风险扩散,这进一步促使投资者本周选择现金和低风险的公债.

分析师和投资者表示,美国公债的超低收益率和华府自身财政问题,并没有打击全球追逐安全资产的兴趣.

"随着投资者进一步涌入安全资产,美国公债价格还有可能上涨."Fidelity Investments基金经理Bill Irving称.

美国公债刚刚赢得去年9月迄今最佳单月表现.巴克莱的5月美国公债指数上涨了1.71%,成为上月回报率最高的美国债券种类.

根据路透收集的数据,指标10年期公债US10YT=RR收益率低见1.442%,为1800年代初以来的纪录低点.10年期公债价格尾盘上涨28/32,收益率报1.47%,日内下跌9个基点.

市场不断买入公债,可能造成指标公债收益率更加接近1%水准,这在两个半月以前是不可能出现的场景,当时一些分析师曾预计,公债长达30年的牛市结束.

10年期公债收益率曾在3月中旬接近2.40%,较当前水准高出近1个百分点.

公债收益率处于极低水准的结果,是抵押贷款利率处于纪录低位.根据Bankrate.com,30年期固息抵押贷款利率平均在3.94%的纪录低点.

Bankrate.com资深金融分析师Greg McBride表示,如果公债收益率再度下跌,30年期(固息抵押贷款)利率有可能降至3.75%.

不过,McBride还表示,如果消费者对就业市场感觉不好,那么低贷款利率不足以刺激房屋销售和再融资.

5月就业数据"对于潜在的房屋买家而言是双刃剑.虽然抵押贷款利率处于低位,但如果人们对就业市场状况并不感到宽慰,他们就不会购买房屋."

**就业状况恶化**

周五的疲弱就业报告强化了本周一系列令人失望的美国经济数据的影响.

美国劳工部周五公布,5月非农就业岗位增加6.9万个,远低于分析师预估的增加15.0万个;5月失业率为8.2%,4月时报8.1%.[ID:nEAPA10DS3].