〔全球金市〕金价飙升4%,录得三年来最大单日升幅

中国煤炭：今年供大于求趋势难改,煤价下行压力仍在加大--中煤协
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
* 疲弱的美国非农就业数据引发市场谈论美国将出台更多量化宽松
* 金价摆脱和较高风险资产走势一致的势态,股市和油价下滑
路透纽约6月1日电---黄金周五飙升4%,录得逾三年来最大单日升幅,因美国非农就业报告意外疲弱,加重了对全球经济放缓的忧虑,且令市场热议美国将出台更多量化宽松.
早盘金价下跌,之后从日内低位反弹60美元,因基买纷纷买入黄金,对冲经济不确定性的风险,此前美国公布失业率在11个月来首次上升.
本周金价升3.5%,为1月底来最大周度升幅,投资人担忧西班牙疲弱的财政状况及希腊可能退出欧元区,这两个因素可能导致欧债危机失控.
金价摆脱和较高风险资产走势一致的趋势,金价上扬,而布兰特原油跌穿每桶100美元,且道指下挫2%,尽数回吐今年升幅.
技术买盘也提供扶助,金价守住1,530美元附近的关键支持位后,形成利多的三底形态.金价在今年大部份时间守住该支撑位.
1911GMT,现货金XAU=升3.9%,报每盎司1,624.20美元,录得2009年1月来最大单日涨幅,稍早触及1,629.41美元的近两周高位.
COMEX-8月期金GCQ2结算价升57.90美元,报每盎司1,620.50美元,路透初步数据显示,成交量与30日均值高出约50%.
其他贵金属方面,现货银XAG=升2.4%,报每盎司28.44美元.现货铂金(白金)上涨2.2%,报每盎司1,440.24美元.现货钯金XPD=小升0.2%,报每盎司609.99美元.
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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCM2 1620.50 57.90 3.7 1545.50 1630.00 2,791
COMEX白银期货 SIK2 28.512 0.755 2.7 27.170 28.680 61,265
COMEX铂金期货 PLN2 1433.20 15.60 1.1 1388.80 1447.60 13,708
COMEX钯金期货 PAM2 612.30 0.20 0.0 605.65 614.15 43
现货金 XAU= 1624.20 61.50 3.9 1546.00 1629.41
现货银 XAG= 28.440 0.680 2.4 27.240 28.690
现货铂金 XPT= 1440.24 30.49 2.2 1392.60 1442.99
现货钯金 XPD= 609.99 1.51 0.2 599.85 614.25
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
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LME库存变化.....[LME/S1CN] LME铜铝展望........[CU/ICN]
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