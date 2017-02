更正:〔美国金融〕财政部将出售所持七家美国受救助银行的优先股(6月5日)

(更正:英文原文有误,第三段中"Ameris Bankcorp"应为"Ameris Bancorp","United Bankcorp"应为"United Bancorp")

路透华盛顿6月5日电---美国财政部周二表示,将出售对七家银行的优先股投资,这些银行在金融危机高峰时期接受了政府援助.

财政部说,这些优先股的拍卖将在6月11日左右进行,这些优先股是通过不良资产救助计画购得的.

这七家银行是Ameris Bancorp(ABCB.O), Farmers Capital Bank Corp (FFKT.O), First Capital Bankcorp Inc FCVA.O, First Defiance Financial Corp (FDEF.O), LNB Bancorp Inc LNBB.O, Taylor Capital Group TAYC.O and United Bancorp Inc UBMI.OB.

财政部称,目前为止,美国政府已收回约2,640亿美元在金融危机时期提供的援助资金.(完)