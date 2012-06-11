更正:〔美国金融〕财政部将出售所持七家美国受救助银行的优先股(6月5日)

标题新闻：惠誉确认对新西兰的评级为“AA”，评级展望为稳定
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(更正:英文原文有误,第三段中"Ameris Bankcorp"应为"Ameris Bancorp","United Bankcorp"应为"United Bancorp")
路透华盛顿6月5日电---美国财政部周二表示,将出售对七家银行的优先股投资,这些银行在金融危机高峰时期接受了政府援助.
财政部说,这些优先股的拍卖将在6月11日左右进行,这些优先股是通过不良资产救助计画购得的.
这七家银行是Ameris Bancorp(ABCB.O), Farmers Capital Bank Corp (FFKT.O), First Capital Bankcorp Inc FCVA.O, First Defiance Financial Corp (FDEF.O), LNB Bancorp Inc LNBB.O, Taylor Capital Group TAYC.O and United Bancorp Inc UBMI.OB.
财政部称,目前为止,美国政府已收回约2,640亿美元在金融危机时期提供的援助资金.(完)
--编译 隋芬;审校 田建华
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路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
以下为路透中文新闻为您整理的2月13日-17日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周走升0.15%，周中收盘价一度创逾三周新高，主要受美元指数回调影响，而中国经济数据向好，加上中国政府奖入限出政策效果持续显现，机构结汇盘涌现，提振人民币汇率，亦令内地和香港两地汇价继续保持倒挂。整体而言，人民币已经成为篮子货币中比较强势的货币。未来继续关注美元走势以及政策引导。 公开市场操作: --中国央行当周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放，累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。