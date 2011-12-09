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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 10:13 BJT

《外汇动态》中国11月CPI回落,澳元兑美元应声上涨

0152GMT---中国公布11月消费者物价指数(CPI)回落幅度略超过预期後,澳元/美元AUD=D4微升至日高1.0191,随後回撤至1.0177.[ID:nEAP3029CC]

澳元/美元目前在100日移动均线切入位1.0179附近交投.

澳元兑日圆AUDJPY=R最高升至79.14,现报79.06日圆.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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