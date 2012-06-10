(重温稿)〔台湾货币市场〕税款入库但短率维稳,下周料有望趋向宽松

* 税款缴库

* 一周拆款高位持平在0.77%

* 下周有望纾缓紧张气氛

记者 高洁如

路透台北6月8日电---台湾银行间短率周五大致平稳,尽管今日有大笔税款入库,但预期的紧张气氛并未扩散,资金虽分配不均,但市场拆借运行倒也还算顺畅,资金情势平稳.

交易人士表示,今日约有700亿台币的金融机构扣缴税款汇入台银帐户,下周一将入国库.而其余估计有数百亿的信用卡款项扣缴则是直接转入国库帐户.国库将在下周陆续做还款、以及各项财务运用.

展望下周,央行存单到期金额较本周升高,预期将可纾解市场的紧张气氛.

"下礼拜应该会比这个礼拜好一点,毕竟央行的存单到期的很多,"一位本地银行人士称.

下周存单到期总额为1兆1,709.4亿台币;本周总额为8,406.9亿台币.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=为0.518%,上日在0.512%;区间在0.388-0.73%,上日在0.388-0.740%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.506-0.80%,上日在0.506-0.77%.

据财政部资料,去年5月营利事业所得税实征净额为897亿台币,综合所得税为316亿台币,去年6月则分别为1,396亿及1,135亿台币.

**短票利率持平**

短票方面,票券商表示,虽然银行手中资金不多,心态保守,不过资金分配不均,短票利率变化不大.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.85-0.86%,同于上日.

周五存单到期金额为2,256.5亿,今日共发行1,766.5亿台币存单,存单发行余额减少490亿.[TW/MMTCN]

下周存单到期总额为1兆1,709.4亿台币,分别为周一3,965亿,周二164亿,周三3,038.9亿,周四790亿以及周五3,751.5亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为141亿台币;至周日累计超额准备为负424亿台币,加计前期1%的超额准备为776亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债同业附买回(RP)利率持于区间未变.尽管有七年期中油[CHIP.UL]及中航(2612.TW)公司债交割,金额分别为39亿及28亿台币,却无碍于投信和寿险余钱流入,交易商到期续作颇为顺畅.

资金调度人士指出,投信仍有找券需求,但因对利率要求相当坚持,看不到有下调的空间.另外,由于外围经济环境不乐观,对内则有税款缴库和半年报作帐等大型紧缩因素,央行将维持市场资金适度宽松格局,预估短线利率不致有太大变动.

"利率往下机会不大,但要往上也不会这么快."一位券商交易人士表示.

据交易商统计,下周市场紧缩因素如下:周一(11日)有128亿台币的台湾中油公司债交割,周五(15日)则有172.5亿台币的台电公司债交割.他们表示,当日市况可能偏紧,但交易商多预作准备,料RP利率将持稳于既有区间.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.(完)