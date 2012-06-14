〔中国金融〕个人住房抵押贷款风险权重为50%,与现行监管规定一致--银监会

路透北京6月14日电---中国银监会周四发布声明称,此前发布的相关办法中明确个人住房抵押贷款的风险权重为50%,与现行监管规定相一致,未做任何调整,有关媒体的报导纯属误解.

近日有媒体报导银监会降低了个人住房抵押贷款的风险权重,风险权重下调意味着银行对贷款的预留资金减少,相当于降低了资金成本,因此有媒体解读此举是在鼓励银行放宽二套房贷.

去年8月,银监会公布《商业银行资本管理办法》征求意见 稿时,曾提出用于购买首套房的个人住房抵押贷款风险权重为45%,用于购买第二套房的个人住房抵押贷款风险权重为60%.

银监会最新公布的相关管理办法,取消了此前征求意见稿中区别划分首套房和第二套房的风险权重,明确个人住房抵押贷款的风险权重为50%.

相关专家认为,征求意见稿提出差别风险权重未被新公布的管理办法采纳,主因这是一项长期性的制度安排,会考虑各项不同的因素,不宜将其作为当前形势做出反应的解读.

中国银监会6月8日正式发布被称为中国版"巴塞尔协议III"的银行资本监管新规,并称中国资本监管新标准实际上并不高,对国内银行的影响很小.[ID:nSB1598754](完)

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