〔中国金融〕个人住房抵押贷款风险权重为50%,与现行监管规定一致--银监会

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京6月14日电---中国银监会周四发布声明称,此前发布的相关办法中明确个人住房抵押贷款的风险权重为50%,与现行监管规定相一致,未做任何调整,有关媒体的报导纯属误解.
近日有媒体报导银监会降低了个人住房抵押贷款的风险权重,风险权重下调意味着银行对贷款的预留资金减少,相当于降低了资金成本,因此有媒体解读此举是在鼓励银行放宽二套房贷.
去年8月,银监会公布《商业银行资本管理办法》征求意见 稿时,曾提出用于购买首套房的个人住房抵押贷款风险权重为45%,用于购买第二套房的个人住房抵押贷款风险权重为60%.
银监会最新公布的相关管理办法,取消了此前征求意见稿中区别划分首套房和第二套房的风险权重,明确个人住房抵押贷款的风险权重为50%.
相关专家认为,征求意见稿提出差别风险权重未被新公布的管理办法采纳,主因这是一项长期性的制度安排,会考虑各项不同的因素,不宜将其作为当前形势做出反应的解读.
中国银监会6月8日正式发布被称为中国版"巴塞尔协议III"的银行资本监管新规,并称中国资本监管新标准实际上并不高,对国内银行的影响很小.[ID:nSB1598754](完)
欲了解更多详情,请点选中国银监会(www.cbrc.gov.cn)
--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。