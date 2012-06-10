(重温稿)〔美国股市〕美股录得今年最佳周度表现,因西班牙料为银行业请求援助

《路透晚报》--3月1日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。
* 西班牙或向欧盟寻求援助--消息
* 标普金融分项指数上涨1.2%,因西班牙寻求援助的希望上升
* 麦当劳同店销售增幅逊于预期,并就全球经济发出警告
* 道指涨0.8%,标普涨0.8%,Nasdaq涨1%
路透纽约6月8日电---标准普尔500指数周五录得2012年最佳周度表现,因继消息人士告诉路透西班牙料为该国受困银行业寻求援助后,投资者回归股市.
5月指标标普指数下跌逾6%,并跌至200日移动均线略下方.而本周该指数表现强劲,这是股市技术性反弹的信号.
标普金融指数.GSPF上涨1.2%,KBW银行指数.BKX上升1.7%,摩根大通(JPM.N)股价上扬2.7%,报33.68美元,均在接近收盘时扩大涨幅.
市场交投清淡,纽约证券交易所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为62亿股,今年迄今日成交均值为68.5亿股.
欧盟及德国消息人士称,欧元区财长周六将举行电话会议.西班牙料请求援助,旨在阻止市场混乱局势进一步恶化.
美国总统奥巴马周五称,欧洲领导人"需要立刻行动起来",解决该区金融危机,因为该地区衰退重燃的风险对美国乏力的经济复苏构成威胁.奥巴马五个月后将面临美国大选.
道琼工业指数.DJI上涨93.24点,或0.75%,至12,554.20点;标准普尔500指数.SPX收高10.67点,或0.81%,至1,325.66点.Nasdaq指数.IXIC上扬27.40点,或0.97%,至2,858.42点.
本周道指劲扬3.6%,标准普尔500指数大涨3.7%,Nasdaq指数跳涨约4%.
这是去年12月以来,三大股指最大单周百分比涨幅.
麦当劳公布5月全球同店销售增长低于预期,还警告欧洲撙节措施将造成拖累,凸显出欧洲债务危机的影响.麦当劳股价下挫0.7%,报87.75美元,给道指带来的拖累最大.
Facebook股价(FB.O)上扬3%,报27.10美元.美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报导称,瑞银集团可能在Facebook首次公开发行(IPO)首日因交易其股票而录得高达3.50亿美元的亏损.瑞银未能立即予以置评.
尽管金融类股在盘中稍晚上扬,但通讯类股成为标准普尔500指数中表现最好的板块. Verizon Communications(VZ.N)上扬1.9%,至42.44美元.标普通讯类股指数.GSPL涨1.5%.
其他公司方面,Chesapeake Energy(CHK.N)计划将输油管和相关资产以逾40亿美元出售给Global Infrastructure Partners,因该公司急于弥补预计达100亿美元的资金缺口.[ID:nSB1591066].
Chesapeake Energy股价劲扬2.9%,报18.36.
百思买(BBY.N)创始人兼董事会主席Richard Schulze周四辞去百思买董事长的职位,并称正在考虑所持百思买20.1%所有权股份的处理方式.[ID:nSB1595466].
纽约证交所(NYSE)上涨同下跌个股之比为约7:3,Nasdaq则为约2:1.(完)
--编译 兰秀娟/洪曦;审校 母红
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中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。
路透孟买3月1日 - 汤森路透GFMS周三公布的初步数据显示，印度2月黄金进口跳增至50吨，同比增长逾82%，受益于累积的珠宝需求及零售消费者增购黄金用于婚礼。
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 * 招标时间：3月2日(周四)14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商) * 预测区间：3.77%-3.85%；3.94%-4.01%；4.06%-4.12% * 预测均值：3.80%；3.96%；4.09% 路透上海3月1日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三、五和10年三期债。路透调查显示，今 日现券走势偏弱，午后收益率上行加重谨慎情绪。不过10年国开债作为利率债主打，基本需求预计仍在，因此 ，上述三期债收益率预测均值仍略低于二级，落在3.80%、3.96%和4.09%。 但也有交易员指出，此前现券向好基础并不牢固，加之美债出现下跌、一季末MPA考核等不利因素，债市 短期预期不佳，不排除明日定位偏高的可能。 华中一银行交易员认为，以10年国开债为例，午后现券收益率上行影响情绪，但考虑到该标的券的较高活 跃度，若届时市场没有大的变化，预计明日新债定位将