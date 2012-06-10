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市场报道 | 2012年 6月 11日 星期一 07:04 BJT

(重温稿)〔美国股市〕美股录得今年最佳周度表现,因西班牙料为银行业请求援助

* 西班牙或向欧盟寻求援助--消息

* 标普金融分项指数上涨1.2%,因西班牙寻求援助的希望上升

* 麦当劳同店销售增幅逊于预期,并就全球经济发出警告

* 道指涨0.8%,标普涨0.8%,Nasdaq涨1%

路透纽约6月8日电---标准普尔500指数周五录得2012年最佳周度表现,因继消息人士告诉路透西班牙料为该国受困银行业寻求援助后,投资者回归股市.

5月指标标普指数下跌逾6%,并跌至200日移动均线略下方.而本周该指数表现强劲,这是股市技术性反弹的信号.

标普金融指数.GSPF上涨1.2%,KBW银行指数.BKX上升1.7%,摩根大通(JPM.N)股价上扬2.7%,报33.68美元,均在接近收盘时扩大涨幅.

市场交投清淡,纽约证券交易所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为62亿股,今年迄今日成交均值为68.5亿股.

欧盟及德国消息人士称,欧元区财长周六将举行电话会议.西班牙料请求援助,旨在阻止市场混乱局势进一步恶化.

美国总统奥巴马周五称,欧洲领导人"需要立刻行动起来",解决该区金融危机,因为该地区衰退重燃的风险对美国乏力的经济复苏构成威胁.奥巴马五个月后将面临美国大选.

道琼工业指数.DJI上涨93.24点,或0.75%,至12,554.20点;标准普尔500指数.SPX收高10.67点,或0.81%,至1,325.66点.Nasdaq指数.IXIC上扬27.40点,或0.97%,至2,858.42点.

本周道指劲扬3.6%,标准普尔500指数大涨3.7%,Nasdaq指数跳涨约4%.

这是去年12月以来,三大股指最大单周百分比涨幅.

麦当劳公布5月全球同店销售增长低于预期,还警告欧洲撙节措施将造成拖累,凸显出欧洲债务危机的影响.麦当劳股价下挫0.7%,报87.75美元,给道指带来的拖累最大.

Facebook股价(FB.O)上扬3%,报27.10美元.美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报导称,瑞银集团可能在Facebook首次公开发行(IPO)首日因交易其股票而录得高达3.50亿美元的亏损.瑞银未能立即予以置评.

尽管金融类股在盘中稍晚上扬,但通讯类股成为标准普尔500指数中表现最好的板块. Verizon Communications(VZ.N)上扬1.9%,至42.44美元.标普通讯类股指数.GSPL涨1.5%.

其他公司方面,Chesapeake Energy(CHK.N)计划将输油管和相关资产以逾40亿美元出售给Global Infrastructure Partners,因该公司急于弥补预计达100亿美元的资金缺口.[ID:nSB1591066].

Chesapeake Energy股价劲扬2.9%,报18.36.

百思买(BBY.N)创始人兼董事会主席Richard Schulze周四辞去百思买董事长的职位,并称正在考虑所持百思买20.1%所有权股份的处理方式.[ID:nSB1595466].

纽约证交所(NYSE)上涨同下跌个股之比为约7:3,Nasdaq则为约2:1.(完)

--编译 兰秀娟/洪曦;审校 母红

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