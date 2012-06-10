《一周市场焦点》投资者做好最坏打算,仍冀望于救援行动

* 西班牙银行业救援协议以及希腊选举将为局势奠定基调

* 风险厌恶情绪依然严重

* 关注央行,寻找是否采取行动的线索

路透伦敦6月8日电---如果让风险厌恶型投资者在未来一周满足人们两个愿望,他们可能会选择向西班牙提供银行业援助,并给希腊一个能让其留在欧元区的新政府.

但即便这些愿望能够成真,也不过是让局势暂时缓解而已.这场地区性的危机仍在不断加剧,而决策者尽管意图是好的,但对一些艰难的决定似乎仍未下定决心.

现在的投资决策似乎带上了一丝军事演习的色彩,投资者关心的问题集中在,如果一个重要国家陷入困境或一家大型银行倒闭,将如何调整仓位;以及各国央行将会从何时开始出台大规模举措?

"目前所能预知的重大风险之一是,再有一家主要评级机构调降德国或是英国的评级."德利佳信投资长Mouhammed Choukeir说.

**央行救援**

虽然对于债务,赤字以及评级下调的忧虑不断增加,但投资者仍将更多希望寄托在全球主要央行最终通过刺激举措而提供的救援行动上.

这些谈论在过去一周令欧洲债市的紧张形势得到少许缓和,并提振全球股市录得年内最大单周涨幅.

摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指.MIWD00000PUS周五收报300.42点,为1月以来表现最好的一周.

"这种策略有点像是'买入并怀有期望',"Choukeir说,"这当然并不是由于央行采取了什么行动,但很大程度上是寄希望于会有这样的行动."

过去一周欧洲央行和英国央行都没有采取什么行动,日本央行6月14日会议上料也不会宣布新举措.

但同样是在6月14日举行的瑞士央行季度会议将引起人们更多的兴趣,因该央行面临压力,需要采取进一步行动以遏制避险资金从欧元流出而导致的瑞郎升值局面.

路透调查中受访分析师全部都认为,瑞士央行将维持瑞郎利率目标在当前水准不变.[ID:nSB1598100]

但亦有为数不少的经济分析师认为,在某一时间需要实施资本管制,以限制瑞郎兑欧元的汇率不突破1.20.

"等待观望将是目前的主要做法.如果瑞郎汇率上限受到严重威胁,则有必要采取进一步举措,"宝盛集团首席经济分析师Janwillem Acket说.

'等待观望'也概括了在希腊6月17日大选前的主要心态,如果大选带给该国一个对纾困协议持敌视态度的政府,那么金融市场将会出现严重混乱的局面.

另一个抑制市场交易的因素是,西班牙是否会勉为其难地为国内银行业寻求援助?如果是,将会在何时,以及在多大程度上寻求帮助.

未来一周的前后法国还将举行两轮议会选举,奥朗德将在两轮选举之间造访意大利总理蒙堤.两位领导人可能推动采取进一步的促增长举措,以此作为解决欧元区危机的办法,但这也面临德国的强烈反对.

意大利周四的债券发行将再一次测试投资者对二线欧元区国家的看法.

欧元区债信评级图表请点选(link.reuters.com/cuq68s)

希腊选举民调情况请点选(link.reuters.com/ket38s)

2012年资产表现情况请点选(link.reuters.com/muc46s)

**关注美国银行业和美联储**

下周的重要经济数据相对不多,6月14日公布的美国通胀数据应显示通胀呈现下降,至少会引发更多有关美联储下一步行动的谈论,此前美联储主席贝南克的讲话令人对政策举措的期望降温.

贝南克周四在国会表示,美联储仍然做好了帮助美国经济的准备,但只有当目前紧张局面加剧时才会这样做.

对金融市场而言更重大的一件事是,评级机构穆迪可能如很多人预期的那样,宣布调降许多美国大型银行的评级.

该机构在2月已表示,可能调降一批大型银行的评级,因融资状况疲弱,且宏观经济环境不稳.该机构表示有可能在本月调降评级,市场愈发揣测也许就在下周.

摩根士丹利,美国银行(BAC.N)和花旗集团(C.N)均有被降级至Baa2的风险,不过摩根士丹利可能受降级影响最大,因其来自交易业务的营收比重更大一些.(完)