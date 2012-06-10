〔全球航运〕大西洋船运活动增加推动波罗的海乾散货运价指数上涨

路透6月8日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五上涨,巴拿马船舶因大西洋船运活动增加而受益.

波罗的海乾散货运价指数涨5点或0.57%,至877点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨3.63%至914点,日均获利增加248美元至7,266美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

一些分析师预期,本周中国降息后,市场将因需求增加而受益.

"中国这次降息很可能给运能过剩的干散货运市场吹来一股急需的东风,"Arctic证券的分析师Erik Nikolai Stavseth说.

但RS Platou Markets的分析师Herman Hildan表示,他预计中国降息对近期干散货运需求不会有很大正面影响,因终端用户需求依然低迷,船舶运力仍过剩.

波罗的海乾散货运价指数本周下跌了约3%,今年迄今已跌去约50%.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌9点,或0.73%报1,223点,日均获利降至4,255美元,为2008年12月以来最低位.这类船舶通常运输15万吨货物,如铁矿石和煤炭.

轻便型船舶日均获利升至8,943美元,超轻便型船舶日均获利降至10,453美元.(完)