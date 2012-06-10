《美债一周展望》公债价格回吐涨幅,西班牙料寻求救助银行业降低避险需求

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约6月8日电---美国公债价格周五抹去稍早涨幅,因市场预期西班牙可能会在周末寻求救助以调整银行业资本结构,缓解了对欧元区解体的担忧,并导致公债避险需求减少.

周四惠誉下调西班牙债信评等,引发投资者对美债的强劲隔夜需求,不过周五盘中需求降温,因投资者期待预料中的救助行动.

交易商对于西班牙一直以来的不稳定感到担心,如果近期该问题得不到解决,将会降低6月17日希腊大选中亲欧洲的政党获胜的可能性.此次大选将决定希腊是否留在欧元区的命运.

"公债脱离高位,因为人们预期周末西班牙将请求救助,此事必须在周末完成,因其将对希腊大选结果产生影响.他们不希望在(大选)之前的一周出现任何的不稳定性,"道明证券驻纽约的利率策略师Richard Gilhooly称.

指标10年期公债价格US10YT=RR最后持平,收益率报1.64%,之前曾跌至1.56%的低位.

30年期公债US30YT=RR价格下跌15/32,收益率报2.76%,前一日报2.65%.

两年期利率互换合约利差USD2YTS=TWEB亦收窄0.75个基点,报30.75个基点,为约一个月来最低水准.

然而,投资者对向西班牙施援将附加怎样的条件持谨慎态度,银行债券投资者是否会遭受重大损失仍具不确定性.

对该地区将浮现新压力的担忧料亦会令公债收益率保持在历史低位附近.

"西班牙将为该国银行寻求援助,但若没有一项计划出台,人们就会开始担心蔓延风险,由此会试图通过购买美国公债来保护自身的财富,"Calvert Investment Management副总裁兼投资组合经理Matthew Duch称.该公司管理着逾120亿美元的资产.

投资者亦关注于6月19-20日召开的美联储政策会议,届时美联储主席贝南克料会暗示,美联储是否将推行新一轮公债购买计划,以进一步拉低抵押贷款利率并刺激该国经济.

贝南克周四称,如果金融问题加剧,美联储准备好保护美国经济,但并未暗示近期是否会出台进一步货币刺激政策.

他告诉国会委员会称,美联储正在密切监控欧洲债务及银行业危机对美国经济构成的"重大风险".

美国财政部下周将标售320亿美元的三年期新债,续发210亿美元10年期公债和130亿美元30年期公债.

浏览欧元区债务危机的图表,请点选:(r.reuters.com/hyb65p)

浏览西班牙银行业坏账的图表,请点选:(link.reuters.com/jyn65s)

(完)

--编译 洪曦/兰秀娟;审校 母红/白云

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