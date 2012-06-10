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亚洲 | 2012年 6月 10日 星期日 09:50 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月8日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 53.74 -1.46 -2.64 2349689

搜狐 (SOHU.O) 45.32 -0.59 -1.29 542878

网易 (NTES.O) 62.62 -0.99 -1.56 502241

百度 (BIDU.O) 121.31 -1.15 -0.94 3476140

亚信科技 ASIA.O 10.58 +0.46 +4.55 297352

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.46 -0.08 -0.59 1793206

联电 (UMC.N) 2.02 -0.01 -0.49 496016

日月光 (ASX.N) 4.28 -0.08 -1.83 387349

矽品精密 (SPIL.O) 4.90 -0.07 -1.41 711503

和信超媒体 (GIGM.O) 1.15 +0.00 +0.00 16209

友达 (AUO.N) 3.68 -0.23 -5.88 412661

中华电信 (CHT.N) 30.01 -0.20 -0.66 39189

台湾国际航电 (GRMN.O) 41.77 +0.70 +1.70 884607

香港

中国移动 (CHL.N) 50.46 -0.68 -1.33 336530

中国联通 (CHU.N) 13.55 -0.07 -0.51 193826

中国电信 (CHA.N) 43.99 -0.39 -0.88 25749

中芯国际 (SMI.N) 1.57 -0.08 -4.85 41178

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.60 -0.04 -1.10 1305

(完)

--整理 白云

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