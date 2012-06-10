《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月8日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 53.74 -1.46 -2.64 2349689
搜狐 (SOHU.O) 45.32 -0.59 -1.29 542878
网易 (NTES.O) 62.62 -0.99 -1.56 502241
百度 (BIDU.O) 121.31 -1.15 -0.94 3476140
亚信科技 ASIA.O 10.58 +0.46 +4.55 297352
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.46 -0.08 -0.59 1793206
联电 (UMC.N) 2.02 -0.01 -0.49 496016
日月光 (ASX.N) 4.28 -0.08 -1.83 387349
矽品精密 (SPIL.O) 4.90 -0.07 -1.41 711503
和信超媒体 (GIGM.O) 1.15 +0.00 +0.00 16209
友达 (AUO.N) 3.68 -0.23 -5.88 412661
中华电信 (CHT.N) 30.01 -0.20 -0.66 39189
台湾国际航电 (GRMN.O) 41.77 +0.70 +1.70 884607
香港
中国移动 (CHL.N) 50.46 -0.68 -1.33 336530
中国联通 (CHU.N) 13.55 -0.07 -0.51 193826
中国电信 (CHA.N) 43.99 -0.39 -0.88 25749
中芯国际 (SMI.N) 1.57 -0.08 -4.85 41178
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.60 -0.04 -1.10 1305
(完)
--整理 白云
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)