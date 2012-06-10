〔全球汇市〕6月5日止当周投机客的欧元净空仓刷新纪录高位--CFTC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透纽约6月8日电---根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客持有的欧元空头仓位升至纪录新高,美元净多仓亦增加.
6月5日止当周,欧元净空头仓位增至214,418口,之前一周为203,145口.
做空某种货币是押注该货币汇率将下滑,做多则认为其汇率将上升.
欧元空仓上升促使美元净多头仓位规模在6月5日止当周升至396.5亿美元,前一周为375.1亿美元.
其它值得注意的仓位变化包括日圆净仓位由前一周的净空仓11,330口转为净多仓12,073口.这反映出,随着欧元区风险恶化,市场寻求通过日圆进行避险.
此外,澳元净空仓亦进一步从前一周的35,527口增至51,172口.6月5日澳洲央行降息25个基点至3.5%,为逾两年最低位,降低了澳元的收益率吸引力.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
6月5日当周 5月29日当周
多头仓位 37,376 21,620
空头仓位 25,303 32,950
净仓位 12,073 -11,330
欧元(125,000欧元为1口)
6月5日当周 5月29日当周
多头仓位 36,651 40,287
空头仓位 251,069 243,702
净仓位 -214,418 -203,415
英镑(62,500英镑为1口)
6月5日当周 5月29日当周
多头仓位 39,042 36,052
空头仓位 41,909 34,577
净仓位 -2,867 1,475
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
6月5日当周 5月29日当周
多头仓位 5,747 6,882
空头仓位 39,395 37,478
净仓位 -33,648 -30,596
加元(100,000加元为1口)
6月5日当周 5月29日当周
多头仓位 39,559 48,793
空头仓位 24,653 14,708
净仓位 14,906 34,085
澳元(100,000澳元为1口)
6月5日当周 5月29日当周
多头仓位 12,579 14,788
空头仓位 63,751 50,315
净仓位 -51,172 -35,527
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
6月5日当周 5月29日当周
多头仓位 6,575 5,798
空头仓位 12,105 11,006
净仓位 -5,530 -5,208
(完)
--编译 白云;审校 郑茵
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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