〔全球汇市〕6月5日止当周投机客的欧元净空仓刷新纪录高位--CFTC

路透纽约6月8日电---根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客持有的欧元空头仓位升至纪录新高,美元净多仓亦增加.

6月5日止当周,欧元净空头仓位增至214,418口,之前一周为203,145口.

做空某种货币是押注该货币汇率将下滑,做多则认为其汇率将上升.

欧元空仓上升促使美元净多头仓位规模在6月5日止当周升至396.5亿美元,前一周为375.1亿美元.

其它值得注意的仓位变化包括日圆净仓位由前一周的净空仓11,330口转为净多仓12,073口.这反映出,随着欧元区风险恶化,市场寻求通过日圆进行避险.

此外,澳元净空仓亦进一步从前一周的35,527口增至51,172口.6月5日澳洲央行降息25个基点至3.5%,为逾两年最低位,降低了澳元的收益率吸引力.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

6月5日当周 5月29日当周

多头仓位 37,376 21,620

空头仓位 25,303 32,950

净仓位 12,073 -11,330

欧元(125,000欧元为1口)

6月5日当周 5月29日当周

多头仓位 36,651 40,287

空头仓位 251,069 243,702

净仓位 -214,418 -203,415

英镑(62,500英镑为1口)

6月5日当周 5月29日当周

多头仓位 39,042 36,052

空头仓位 41,909 34,577

净仓位 -2,867 1,475

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

6月5日当周 5月29日当周

多头仓位 5,747 6,882

空头仓位 39,395 37,478

净仓位 -33,648 -30,596

加元(100,000加元为1口)

6月5日当周 5月29日当周

多头仓位 39,559 48,793

空头仓位 24,653 14,708

净仓位 14,906 34,085

澳元(100,000澳元为1口)

6月5日当周 5月29日当周

多头仓位 12,579 14,788

空头仓位 63,751 50,315

净仓位 -51,172 -35,527

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

6月5日当周 5月29日当周

多头仓位 6,575 5,798

空头仓位 12,105 11,006

净仓位 -5,530 -5,208

(完)

--编译 白云;审校 郑茵

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