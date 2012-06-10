《美股一周展望》西班牙银行业救援协议达成,料可减轻市场对欧洲的疑虑

路透纽约6月9日电---美国股市周一将受到提振,此前欧元区财长同意最多借给西班牙1,000亿欧元(1,250亿美元)用于援助银行业.

这笔高得出人意料的援助金额驱散了笼罩在金融市场头顶的巨大阴霾,连日以来,投资者担心欧元区第四大经济体西班牙的银行业危机,可能会让因希腊问题而起的欧元区危机更加复杂化.

虽然具体贷款金额还将在逾一周后确定,但目前达成援助协议意味着,万一希腊6月17日选举结果令市场陷入混乱,西班牙也已拥有更多的支持.

"这是避免问题扩散的重要一步,"EisnerAmper旗下的Personal Wealth Advisors Group合伙人Tim Speiss说.

"援助金额很高,高于预期.虽然我们需要得知更多细节,但至少对美国和全球其它股市而言,短期内的顾虑无疑是减轻了,"Speiss说到.

美国股市上周录得2012年最佳单周表现,主要因为投资者预期当局将对西班牙银行采取一些措施.

17国财长进行了两个半小时的电话会议,一些消息人士称会上争论十分热烈.会后欧元集团和西班牙政府宣布,纾困的金额将会足够大,足以消除任何疑虑.

对华尔街来说,任何能减轻欧洲相关忧虑的消息都受人欢迎.由于希腊大选产生出各党势均力敌的议会,欧债危机随之恶化,标准普尔500指数5月下跌了6.3%,为9月以来最大百分比跌幅.

在希腊第一次投票选举中,大多数选民将票投给反对国家接受国际援助的政党.6月17日希腊将重新举行选举,其结果将决定希腊在欧元区的去留.

"在希腊选举前传来(对西班牙的)援助消息,这是件好事.市场已经因(希腊选举)而产生了很多波动,所以应该安抚人心,直到选举结果出来,"Rockwell全球资本驻纽约的首席市场分析师Peter Cardillo说.

但全球其它地方传来的消息却没那么好.

数据显示,中国5月通胀率降至两年低点,但经济活动保持疲软.这巩固了对中国当局将进一步放宽政策,以防止经济出现更严重放缓的预期.

不过,中国国家统计局周六公布的数据没有市场预期的那么差,此前中国央行意外降息,为2008/09年全球危机爆发以来首次.

但这些数据仍表明,中国经济活动保持迟滞.也有人担心,虽然中国经济可能因刺激措施而走稳,但增长还是会进一步放缓.

**关注苹果**

消费者电子巨擘苹果公司(AAPL.O)周一将拉开软件开发者年会的序幕.该公司发现,在智能手机、云计算领域以及对公认最佳软件开发商桂冠的无休止争夺中,自己与网络搜索巨擘谷歌(GOOG.O)的竞争空前激烈.

预计苹果将公布自己的定位应用,挑战谷歌地图的地位,后者是iPhone上最有价值的功能之一.苹果将宣布,iPhone应用和iCloud存储服务与其所有设备均实现了更紧密的融合,这是在与谷歌安卓(Android)智能手机软件的竞争中,苹果发出的最新一击.

苹果股价周五收高1.5%,报580.32美元.周线收高3.5%,但6月迄今,苹果股价几近持平.

谷歌股价周五收高0.4%,报580.45美元,周线收高1.7%,6月以来大致持平.

在6月1日,标准普尔500指数于今年以来首次收于200日移动均线下方,但当周后段,得益于欧洲即将找到危机解决方案的希望,该指数升回200日移动均线上方并走扬.道琼工业指数全周收高3.6%,标普500指数涨3.7%,Nasdaq综合股价指数跳涨约4%--为去年12月以来最大单周百分比涨幅.

美国下周将公布的经济数据有周三的生产者物价指数(PPI)和零售销售.周四的消费者物价指数(CPI)和一周初请失业金人数,周五数据包括纽约联邦储备银行制造业指数,美国工业生产和汤森路透/密西根大学消费者信心指数6月初值.(完)