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货币新闻 | 2012年 6月 10日 星期日 11:09 BJT

〔中国数据〕5月出口同比增长15.3%,进口同比增12.7%--海关

路透北京6月10日电---中国海关周日公布的5月贸易数据如下:

指标 5月实际值 中值 区间 上月 去年同期 预测数

出口(%) 15.3 6.8 2.0至15.3 4.9 19.4 21

进口(%) 12.7 5.0 -3.8至14.0 0.3 28.4 21

贸易顺差(亿美元) 187 162 85.0至288.0 184.2 130.5 22

浏览更多细节,请点选海关网站(www.customs.gov.cn)

欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.(完)

--发稿 沈燕 ;审校 乔艳红

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