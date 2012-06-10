〔中国数据〕5月出口同比增长15.3%,进口同比增12.7%--海关

印度黄金：2月进口骤增逾82%，受益于累积需求释放及零售需求--GFMS

路透孟买3月1日 - 汤森路透GFMS周三公布的初步数据显示，印度2月黄金进口跳增至50吨，同比增长逾82%，受益于累积的珠宝需求及零售消费者增购黄金用于婚礼。