〔中国数据〕5月出口同比增长15.3%,进口同比增12.7%--海关

《路透晚报》--3月1日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。
路透北京6月10日电---中国海关周日公布的5月贸易数据如下:
指标 5月实际值 中值 区间 上月 去年同期 预测数
出口(%) 15.3 6.8 2.0至15.3 4.9 19.4 21
进口(%) 12.7 5.0 -3.8至14.0 0.3 28.4 21
贸易顺差(亿美元) 187 162 85.0至288.0 184.2 130.5 22
浏览更多细节,请点选海关网站(www.customs.gov.cn)
欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.(完)
--发稿 沈燕 ;审校 乔艳红
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。
路透孟买3月1日 - 汤森路透GFMS周三公布的初步数据显示，印度2月黄金进口跳增至50吨，同比增长逾82%，受益于累积的珠宝需求及零售消费者增购黄金用于婚礼。
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