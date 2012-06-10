〔新闻稿〕中国5月进、出口规模双双创月度新高--海关

(以下为中国海关6月10日公布的"5月份进、出口规模双双创月度新高"新闻稿全文)

据海关统计，1-5月，我国进出口总值15108.9亿美元，比去年同期（下同）增长7.7%。其中，出口7744亿美元，增长8.7%；进口7364.9亿美元，增长6.7%；累计贸易顺差为379.1亿美元。

海关统计显示，5月份当月，我国进出口总值为3435.8亿美元，增长14.1%，当月进出口规模刷新去年11月创下的3341.1亿美元的历史纪录。其中，进、出口规模双双创月度历史新高，当月出口1811.4亿美元，增长15.3%；进口1624.4亿美元，增长12.7%。

1-5月，我国一般贸易进出口8015.7亿美元，增长8.8%。其中出口3718.3亿美元，增长9.8%；进口4297.4亿美元，增长8%。同期，我国加工贸易进出口5302.3亿美元，增长4.4%。其中出口3404.4亿美元，增长6.3%；进口1897.9亿美元，增长1.3%。

在我与主要贸易伙伴双边贸易中，1-5月，中欧双边贸易总值2208.2亿美元，增长1.3%。同期，中美双边贸易总值为1900亿美元，增长12%。此外，1-5月，我与东盟双边贸易总值为1537.4亿美元，增长9.2%。中日双边贸易总值为1347.1亿美元，增长0.4%。同期，我国与俄罗斯和巴西双边贸易增长较快，分别为363亿和332.3亿美元，增长24.4%和10.9%。

海关统计显示，1-5月，广东外贸进出口总值3745.3亿美元，增长5%。同期，江苏进出口2105.8亿美元，下降0.7%；上海和北京进出口总值分别为1767.4亿和1749.6亿美元，分别增长3.8%和12.4%。此外，浙江、山东和福建进出口总值分别为1231.4亿、956.4亿和585亿美元，分别增长4.1%、2.8%和13.6%。上述7省市进出口值合计占同期我国进出口总值的80.4%。

从出口方面来看，1-5月，广东出口2185.2亿美元，增长6.9%。江苏、浙江和上海分别出口1229.9亿、858.9亿和824.9亿美元，分别增长2%、5.3%和3.1%。同期，山东、福建和北京分别出口492.2亿、357.9亿和227.8亿美元，分别下降0.5%、增长9.3%和增长4.8%。此外，中西部地区出口则呈现快速增长态势，其中重庆和河南的出口增速分别为2.3倍和1.1倍，四川、江西和广西的出口增速分别为78.7%、57.2%和22.7%。

在出口商品中，机电产品出口增长较快。1-5月，我国机电产品出口4478.8亿美元，增长9.9%，较同期我国出口总体增速高1.2个百分点，占同期出口总值的57.8%。其中，电器及电子产品出口1794.6亿美元，增长6.7%；机械设备出口1485亿美元，增长12.1%。同期，服装出口525.7亿美元，增长2.5%；纺织品出口380.7亿美元，增长1.4%；鞋类出口164.2亿美元，增长8.5%。

在进口商品中，铁矿石、大豆等大宗商品进口价格明显下跌，汽车进口增长迅速。据海关统计，1-5月，我国铁矿砂进口3.1亿吨，增加9%，进口均价为每吨138.4美元，下跌13.9%；大豆进口2343万吨，增加20.7%，进口均价为每吨544.7美元，下跌5.7%。此外，机电产品进口2974亿美元，与去年同期基本持平；其中汽车进口51万辆，增加31.5%。(完)