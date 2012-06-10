〔货币市场〕美国回购利率继续下降,市场冀望西班牙银行业获得援助

路透基点：台湾宏汇思源考虑为内湖科技园区项目贷款最多30亿台币
路透3月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，地产开发商宏汇思源正在考虑为台北的内湖科技园区项目贷款20-30亿台币(6,500–9,800万美元)。
路透纽约6月8日电---隔夜美元回购利率周五再度下滑,因投资者冀望若西班牙银行业获得所需的援助资金,将有利于缓解贷款紧张的局面.
欧洲官员周五向路透表示,预计西班牙将在周末寻求对国内银行业的金融援助.救援的金额尚未确定,市场预计大约为1,000亿欧元(1,246.7亿美元).
"银行业系统在西班牙经济中占据很大比重.挽救这些银行对他们来说至关重要."Contango Capital Advisors驻旧金山的投资策略主管Perry Piazza表示.该公司管理资产规模达12亿美元.
不过,即便西班牙依靠欧元区其它成员国的帮助完成对银行业的资本重组,但欧元区进一步整合的工作仍然没有什么进展,而分析师认为这是欧元区长期存在的关键所在.
由于越来越多人担心欧元区能否存在下去,多数投资者继续持有现金,并将部分资金投向三方回购协议市场,而非股市或其它高风险资产.
交易商称,隔夜美元回购利率在0.16-0.17%交投,较周四尾盘0.19%下跌.该利率为银行和债券交易商以美国公债作为抵押借入现金的成本.
隔夜回购利率已是连续第四个交易日下跌,一周之前还在0.24%附近.
期货市场显示,投资者增加押注,认为西班牙获得资金,美元融资成本将会降低.
多数欧洲美元利率期货合约<0#ED:>当日上升0.5-2.0基点不等.
海外市场上,指标三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=仍报0.46785%,自上周五以来一直持平.(完)
--编译 郑茵;审校 白云
路透3月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，地产开发商宏汇思源正在考虑为台北的内湖科技园区项目贷款20-30亿台币(6,500–9,800万美元)。
路透3月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，作为牵头行兼簿记行的台湾企银为Valleyfield Ltd (Samoa)发起了4,000万美元三年期循环贷款交易。
0725GMT - * 欧元/美元亚洲时段在1.0550-90区间波动，欧洲市场开低报1.0538 * 利率走势分歧助力欧元下跌 (http://reut.rs/2m6nypC) * 美联储官员讲话提升3月加息机率 * 焦点现在转向美国数据，尤其是3月10日的非农就业报告 * 据称包括主权财富基金在内的中长期投资大户一直在逢低买入 (完) (编译 李爽 审校 于春红)