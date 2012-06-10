〔货币市场〕美国回购利率继续下降,市场冀望西班牙银行业获得援助

路透纽约6月8日电---隔夜美元回购利率周五再度下滑,因投资者冀望若西班牙银行业获得所需的援助资金,将有利于缓解贷款紧张的局面.

欧洲官员周五向路透表示,预计西班牙将在周末寻求对国内银行业的金融援助.救援的金额尚未确定,市场预计大约为1,000亿欧元(1,246.7亿美元).

"银行业系统在西班牙经济中占据很大比重.挽救这些银行对他们来说至关重要."Contango Capital Advisors驻旧金山的投资策略主管Perry Piazza表示.该公司管理资产规模达12亿美元.

不过,即便西班牙依靠欧元区其它成员国的帮助完成对银行业的资本重组,但欧元区进一步整合的工作仍然没有什么进展,而分析师认为这是欧元区长期存在的关键所在.

由于越来越多人担心欧元区能否存在下去,多数投资者继续持有现金,并将部分资金投向三方回购协议市场,而非股市或其它高风险资产.

交易商称,隔夜美元回购利率在0.16-0.17%交投,较周四尾盘0.19%下跌.该利率为银行和债券交易商以美国公债作为抵押借入现金的成本.

隔夜回购利率已是连续第四个交易日下跌,一周之前还在0.24%附近.

期货市场显示,投资者增加押注,认为西班牙获得资金,美元融资成本将会降低.

多数欧洲美元利率期货合约<0#ED:>当日上升0.5-2.0基点不等.

海外市场上,指标三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=仍报0.46785%,自上周五以来一直持平.(完)