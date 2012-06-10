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市场报道 | 2012年 6月 10日 星期日 13:28 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货6月5日持仓报告(表)

路透6月8日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年6月5日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,178,388口)

268,436 174,870 172,268 607,968 597,547 1048672 944,685 129,716 233,703

较5月29日变动(增加5,102)

6,643 19,728 -2,786 -6,524 -11,018 -2,667 5,924 7,769 -822

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

22.8 14.8 14.6 51.6 50.7 89.0 80.2 11.0 19.8

各类交易商数量(总计为677家)

163 162 206 199 280 470 565(完)

--编译 郑茵;审校 白云

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