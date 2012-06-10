版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 10日 星期日 13:29 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货6月5日持仓报告(表)

路透6月8日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年6月5日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(429,358口)

111,725 125,350 59,725 229,964 191,706 401,414 376,781 27,944 52,577

较5月29日变动(减少390口)

1,110 15,367 -8,924 7,652 -12,632 -162 -6,189 -228 5,799

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.0 29.2 13.9 53.6 44.6 93.5 87.8 6.5 12.2

各类交易商数量(总计为354家)

99 133 116 81 105 250 292(完)

--编译 郑茵;审校 白云

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐