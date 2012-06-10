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市场报道 | 2012年 6月 10日 星期日 13:30 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货6月5日持仓报告(表)

路透6月8日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年6月5日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(762,748口)

270,134 56,438 127,472 304,497 490,843 702,103 674,753 60,645 87,995

较5月29日变动(减少11,235口)

-22,028 586 2,741 9,918 -11,258 -9,369 -7,931 -1,866 -3,304

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.4 7.4 16.7 39.9 64.4 92.0 88.5 8.0 11.5

各类交易商数量(总计为575家)

217 114 196 153 200 452 456(完)

--编译 郑茵;审校 白云

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