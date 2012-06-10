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市场报道 | 2012年 6月 10日 星期日 13:31 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货6月5日持仓报告(表)

路透6月8日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年6月5日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,456,604口)

326,346 179,509 428,216 621,295 774,957 1375857 1382682 80,747 73,922

较5月29日变动(增加16,497口)

-16,894 15,154 9,076 14,772 -14,983 6,954 9,247 9,543 7,250

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

22.4 12.3 29.4 42.7 53.2 94.5 94.9 5.5 5.1

各类交易商数量(总计为335家)

105 105 154 92 96 285 286(完)

--编译 郑茵;审校 白云

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