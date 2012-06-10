版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 10日 星期日 13:25 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜6月5日持仓报告(表)

路透6月8日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年6月5日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(156,252口)

40,259 56,896 19,903 84,559 56,870 144,721 133,669 11,531 22,583

较5月29日变动(增加7,558口)

-380 4,619 2,282 4,141 699 6,043 7,600 1,515 -42

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.8 36.4 12.7 54.1 36.4 92.6 85.5 7.4 14.5

各类交易商数量(总计为219家)

56 96 51 44 43 131 171(完)

--编译 郑茵;审校 白云

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐