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市场报道 | 2012年 6月 10日 星期日 13:26 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金6月5日持仓报告(表)

路透6月8日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年6月5日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(423,941口)

183,962 55,098 30,144 154,597 310,719 368,703 395,961 55,238 27,980

较5月29日变动(增加3,950口)

16,523 -1,629 -2,344 -15,611 9,802 -1,432 5,829 5,382 -1,879

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

43.4 13.0 7.1 36.5 73.3 87.0 93.4 13.0 6.6

各类交易商数量(总计为285家)

155 64 65 49 43 229 153(完)

--编译 郑茵;审校 白云

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