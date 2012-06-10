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市场报道 | 2012年 6月 10日 星期日 13:27 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货6月5日持仓报告(表)

路透6月8日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年6月5日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(201,644口)

58,258 68,864 20,814 109,357 96,006 188,429 185,684 13,215 15,960

较5月29日变动(增加9,668口)

1,026 3,917 2,825 7,504 3,795 11,355 10,537 -1,687 -869

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.9 34.2 10.3 54.2 47.6 93.4 92.1 6.6 7.9

各类交易商数量(总计为292家)

93 112 70 61 63 200 202(完)

--编译 郑茵;审校 白云

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