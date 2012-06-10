《综述》美国4月贸易逆差缩窄,全球需求放缓令进出口双双下滑

* 美国贸易逆差收窄至501亿美元

* 对欧洲出口下滑,因欧债危机持续

* 4月趸售库存上升0.6%

路透华盛顿6月8日电---周五公布的政府报告显示,美国4月贸易逆差缩窄,欧洲和中国经济成长放慢影响美国对这两个地区的出口,但国内经济疲弱也限制了美国自身的进口需求.

美国商务部公布,4月贸易逆差缩窄4.9%至510亿美元,出口较前月的创纪录水准下降0.8%至1,829亿美元,进口减少1.7%至2,330亿美元.

4月的进出口数字仍均为第二纪录高位.不过,随着欧洲继续徘徊于衰退的边缘,一些分析师表示,未来美国的出口仍然面临困难,而出口是美国经济成长的动力之一.

"欧元区的危机看来还将持续一段时间,美国对欧洲的出口只有继续下降的可能,"Capital Economics驻多伦多的资深美国经济分析师Paul Dales表示.

"结果就是,美国的贸易收支今年不大可能为经济成长作出贡献,甚至有可能构成拖累."他说.

不过,对于稍早贸易数据的修正预示,第一季经济成长可能比先前估计的更为强劲,瑞银证券表示,国内生产总值(GDP)环比年率增幅有可能从1.9%上修至2.3%.

美国4月对欧盟27国的出口下降11.1%至223亿美元,但2012年前四个月较上年同期增长3.5%.去年欧盟是美国第二大出口市场.

美国总统奥巴马周五表示,欧洲领导人"亟需采取行动",来解决该地区主权债务和银行业的危机.

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美国出口与美元走势对比图,请点选(link.reuters.com/bas68s)

就业增长急剧放缓,加深了对于美国经济前途的忧虑.此次放缓究竟是暂时性的还是反映了基本面经济的疲弱状况,经济分析师对此存在争论.

美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克周四表示,就业市场是否会迎来改善,这将是美联储6月19-20日会议上主要讨论的议题之一.许多分析师预期,美联储本月将进一步放宽货币政策,不过也有人预期央行将采取等待观望策略.

商务部的另一份报告显示,美国4月趸售库存增加0.6%达到创纪录的4,835亿美元,增幅高于预期.[ID:nSB1599130]

第一季企业库存对经济增长的贡献只有0.21个百分点,但周五的报告显示,该因素对于第二季的贡献将会增大.

经济分析师预期第二季GDP增幅料达到2%.一些人在数据公布后调整了预估,4月贸易逆差略大于预期令人降低对经济成长的预估,但库存因素则提供正面影响.

**对中国出口亦降低**

美国4月对中国出口也下降14%,因中国经济成长在放慢.周四中国人民银行宣布全球金融危机以来的首次降息,意在提振经济成长.

中国是成长最快的美国出口市场之一,2012年前四个月美国对华出口增长4.3%.

4月美国出口全面下降主要反映出,海外对飞机,钻探设备和机械等资本财,以及从棉花到化工产品等各类工业用品和原材料的需求减少.

美国商务部长布兰森对数据表现出最为乐观的态度,指出"尽管全球经济面临各种各样的挑战,但今年前四个月的出口表现仍好于2011年."

虽然4月石油进口平均价格上涨至每桶109.94美元,为2008年8月以来最高,石油进口量也略有上升,但4月进口额仍然下降.

油价在最近几周大幅下挫,预示美国在能源进口方面的支出可能减少.

美国对欧盟进口下滑11.1%至310亿美元,对中国进口增长4.8%达到330亿美元.按种类分,资本财和工业用品与原材料的进口降幅较大.

美国4月对韩国的商品与服务进口达到创纪录的55亿美元.两国自由贸易协定在4月15日生效.(完)