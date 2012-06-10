〔纽约汇市〕欧元下跌,因欧元区风险上升(更新版)

(新增文末表格)

* 西班牙债信评等遭降后,欧元大跌

* 西班牙预计将在周末寻求救助--消息

* 疲弱的意大利和德国经济数据增加压力

* 欧元本周上涨0.6%

路透纽约6月8日电---欧元兑美元周五下跌,此前惠誉将西班牙债信评等下调三个级距,且有迹象显示意大利和德国经济疲弱,欧元区风险升温令欧元脆弱.

尽管周五下跌,但欧元仍有可能录得4月22日迄今最佳单周表现,这是其连跌五周后首周上涨.不过,分析师认为涨势可能暂时,因投资者寻求在周末前结清头寸.

欧盟和德国消息人士对路透表示,西班牙料本周末将为其受困的银行业寻求援助.

周四惠誉将西班牙信用评级大幅调降三个级距,仅比垃圾级别高两个级距,并暗示可能进一步降低,因为该国面临困境的银行体系重组成本攀升,而且希腊危机加剧.[ID:nSB1596138].

"我们身处悬崖边缘.欧洲现在有诸多事件."法国农业信贷银行资深货币期权策略师Simon Smollett表示."我们都在等待希腊大选,当此事完结,接下来还有西班牙的问题."

上个月希腊大选,但并无政党在国会赢得多数席次,该国亦无法组成联合政府,将在6月17日举行新一轮大选.

若反对抒困的政党获胜,则将提升该国退出欧元区的可能性.

欧元兑美元EUR=最新下跌0.4%,报1.2514美元,自周四触及的两周高位1.2625美元回落,当时中国央行意外降息.

基于路透数据,若欧元进一步下跌,未来可能测试6月1日触及的23个月低点1.2286美元,此前欧元未能升穿1月低点1.2623美元的阻力位.

意大利4月工业生产降幅超过预期,德国4月进口跌速为两年来最快,增加欧元区衰退忧虑,欧元也因此受挫.

但在中国称其将从周六起下调燃料价格近6%后,欧元脱离低位.部分交易商视中国此举为可能帮助提振该国经济的又一个积极举措.

欧元兑日圆EURJPY=下跌0.7%,报99.34日圆.避险日圆全线上涨,因为市场人气下滑.美元兑日圆下跌0.3%至79.75日圆.

但欧元兑日圆仍录得2月末以来最佳周度表现,本周上涨2.3%.

"现在我们不太相信欧元区能继续蒙混过关,"全球宏观对冲基金GLC Ltd表示,"需要做出最大调整的国家的经济最为疲弱.此外,对撙节措施的厌倦情绪正在蔓延."

管理着大约10亿美元资产的GLC已不再考虑风险交易,即使欧洲传出的消息改善,欧元随之上涨,GLC仍将作空欧元.

被人们视为风险较高的货币亦承压,因为周四美联储主席贝南克在国会证词中未给出近期出台货币刺激政策的任何暗示,令一些已根据证词论调温和布仓的市场人士感到失望.

较高收益率货币澳元兑美元AUD=日内持平,报0.9895美元.

汤森路透周五公布2012年5月外汇月度成交量.5月日均成交量为1,540亿美元,高于4月的1,300亿美元,但低于去年同期的1,610亿美元.

ICAP周五称,汤森路透的竞争对手电子交易系统(EBS)5月现货外汇日均成交量为1,308亿美元.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2516 1.2560 -0.35 -3.31 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.46 79.64 -0.23 +3.28 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 99.46 100.00 -0.54 -0.10 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9594 0.9560 +0.36 +2.33 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5472 1.5528 -0.36 -0.41 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0262 1.0274 -0.12 +0.68 1.0193

澳元/美元 AUD= 0.9911 0.9894 +0.17 -3.07 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2008 1.2010 -0.02 -1.12 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8089 0.8088 +0.01 -2.88 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7697 0.7676 +0.27 -1.12 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 6.0449 6.0400 +0.08 +1.14 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5729 7.5896 -0.22 -2.13 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 7.1250 7.1495 -0.34 +3.44 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.9146 8.9748 -0.67 +0.01 8.9135(完)

--编译 洪曦/兰秀娟;审校 利棣儿

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