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亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 06:45 BJT

****澳新经济指标预测--6月11日-6月18日****

路透6月11日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------6月11日当周---------------------------------

6月11日-13日

2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 4月 -- -0.3%

(较上年同期) -- +2.7%

6月11日(一)

2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 +0.3% +0.8%

(较上年同期) +4.2% +1.2%

6月12日(二)

0130 澳洲企业状况指数 5月 -- 0

企业信心指数 -- 正4

2310 澳洲央行总裁在布里斯班总理经济论坛上发表讲话

6月13日(三)

0030 澳洲WESTPAC-MI消费者信心 6月 -- +0.8%

2100 新西兰央行利率决定 2.50% 2.50%

2245 新西兰食品价格指数 5月 -- -0.1%

6月14日(四)

暂无重要数据

6月15日(五)

暂无重要数据

----------------------------------6月18日当周---------------------------------

6月18日(一)

暂无重要数据(完)

--编译 杜明霞;审校 郑茵

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