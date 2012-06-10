(重发)****日韩经济指标预测--6月11日-6月18日****

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(重发以补上第一条数据大型制造业景气判断指标发布的日期)
路透6月11日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------6月11日当周--------------------------------
6月10日(日)
2350 大型制造业景气判断指标(BSI) 第二季 -- 负7.3
6月11日(一)
0500 日本消费者信心指数 5月 -- 40.0
2350 日本企业商品物价指数(较上月) 5月 -0.4% +0.3%
(较上年同期) -0.4% -0.2%
6月12日(二)
2300 韩国失业率 5月 -- 3.4%
2350 日本机械订单(较前月) 4月 +2.1% -2.8%
(较上年同期) +5.1% -1.1%
6月13日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 5,385
外资投资日本股市(亿日圆) -- -747
6月14日(四)
0430 日本工业产出修正值 4月 -- +0.2%
产能利用指数(较上月) -- +1.3%
1500 日本央行利率决定 6月 -- 0.1%
2100 韩国进口物价(较上年同期) 5月 -- +1.7%
出口物价(较上年同期) -- +2.0%
6月15日(五)
0300 韩国贸易收支(亿美元) 5月修正值 -- 顺差24
进口(较上年同期) -- -1.2%
出口(较上年同期) -- -0.4%
---------------------------------6月18日当周---------------------------------
6月18日(一)
暂无重要数据(完)
--编译 杜明霞;审校 郑茵
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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