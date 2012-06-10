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货币新闻 | 2012年 6月 11日 星期一 06:52 BJT

〔国际油市〕原油期货上涨2美元,受西班牙达成援助协议消息提振

路透新加坡6月11日电---原油期货在周一亚洲盘初上涨2美元,此前欧元区财长在周末同意向西班牙提供资金以拯救该国岌岌可危的银行业.

1,000亿欧元(1,250亿美元)的西班牙纾困资金规模超过此前的预期,有助于驱散欧债危机的不确定性.

布兰特原油期货LCOc1上涨2.11美元,至每桶101.58美元;美国原油期货CLc1上涨2.11美元,报每桶86.15美元.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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