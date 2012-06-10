〔国际油市〕原油期货上涨2美元,受西班牙达成援助协议消息提振

《路透晚报》--3月1日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。
路透新加坡6月11日电---原油期货在周一亚洲盘初上涨2美元,此前欧元区财长在周末同意向西班牙提供资金以拯救该国岌岌可危的银行业.
1,000亿欧元(1,250亿美元)的西班牙纾困资金规模超过此前的预期,有助于驱散欧债危机的不确定性.
布兰特原油期货LCOc1上涨2.11美元,至每桶101.58美元;美国原油期货CLc1上涨2.11美元,报每桶86.15美元.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。
路透孟买3月1日 - 汤森路透GFMS周三公布的初步数据显示，印度2月黄金进口跳增至50吨，同比增长逾82%，受益于累积的珠宝需求及零售消费者增购黄金用于婚礼。
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