〔韩国数据〕5月PPI按年增长1.9%,升幅接近两年半低位

《路透晚报》--3月1日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。
路透首尔6月11日电---韩国央行周一公布的数据显示,因全球经济降温,韩国5月生产者物价按年增幅减缓至接近两年半低位,预示未来几个月消费者物价升幅可能回落.
央行表示,5月生产者物价指数(PPI)较上年同期仅升1.9%,不及4月2.4%的升幅,为2009年12月上升1.8%以来的最低增幅.
数据显示,韩国5月生产者物价指数(PPI)较上月下滑0.6%,继4月下降0.1%后进一步滑落,且录得2009年10月以来的最大月度降幅.
央行官员称,工业产品引领价格跌势,5月工业品价格同比升幅连续第九个月下降,因欧债危机肆虐之际全球需求疲软,推动原材料和原油价格走低.
韩国央行上周五表示,担忧韩国经济面临更多风险,但央行连续第12个月维持利率不变.
下表为韩国生产者物价指数变动率,单位为百分比(未经季节调整):
5月 4月 5月 4月
(较前月变动率) (较上年同期变动率)
PPI -0.6 -0.1 1.9 2.4
主要类别
农渔林产品 -1.6 -3.5 5.3 0.2
工业产品 -0.7 0.2 1.6 2.5
电力,自来水,燃气 -0.7 -0.2 7.7 10.1
服务业 -0.1 0.2 0.8 1.0
注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品,在整体指数中比重占64.48%,服务业占26.44%,农渔产品则占4.36%.(完)
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--编译 肖群英;审校 徐文焰
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。
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