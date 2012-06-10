《西班牙金融分析》欧盟对西班牙银行业的救助可能只会短时间止痛

路透巴黎6月10日电---欧元区财长利用欧盟资金匆忙为西班牙债务缠身的银行业提供纾困,以降低希腊债务危机再度恶化时,西班牙遭遇银行挤兑的风险.不过西班牙政府与欧元由此获得的任何喘息机会恐怕都将短暂.

参与救助谈判的欧洲官员表示,在过去数周中,西班牙首相拉霍伊一直坚称,该国不需要外部帮助也能完成银行业的资本重组;但他最终由于担心更糟糕的灾难降临,还是不得不伸手求援.

欧元区各国同意向西班牙提供最多1,000亿欧元(1,250亿美元)贷款,用于救助该国银行业;这一金额高于初步审计结果显示可能需要的规模.此举旨在安抚投资者,同时新建一道危机防火墙.

不过愤怒的希腊选民可能令欧元区最新的努力最早在下周六就付诸东流,重新激发市场动荡,进而令西班牙和意大利首当其冲遭受冲击.

拉霍伊指出,其推行的改革令西班牙免于为其公共债务寻求全面救助;不过一些分析师表示,银行业救助计划也许不过是国家纾困的序曲.

上任仅仅不到六个月,这位保守派首相就不得不拼命避免遭遇这种耻辱.而其他欧洲领导人同样也在竭力免于负担救助成本,因为如此一来,欧元区救助基金将达到能力极限.

意大利裕信银行首席分析师Erik Nielsen称,一旦银行业获得资本重组,"他们基本上就已解决了三个关键疲弱点:银行业、自治地区和结构性的疲弱."