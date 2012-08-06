〔东南亚股市〕多数收高,美国就业数据好于预期提振风险资产

路透8月6日电---多数东南亚股市周一收涨,新加坡股市触及一年高点,因美国公布了好于预期的就业数据、以及市场浮现对欧洲采取行动解决债务危机的乐观情绪,投资者买入该地区的风险资产.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收涨0.7%,至去年8月4日以来最高点,金融类股领涨,星展银行(DBS)(DBSM.SI)和华侨银行(OCBC.SI)均上涨逾1%.
泰国股市.SETI和马来西亚股市.KLSE分别收高0.9%和0.3%,接近三周高点,交投热络.
印尼股市.JKSE收升0.1%,该地区最小股市--越南股市.VNI收涨1.2%.
1035GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3071.82 20.49 +0.67 +16.08 2646.35
马来西亚 .KLSE 1639.43 4.39 +0.27 +7.10 1530.73
泰国 .SETI 1208.01 10.48 +0.88 +17.82 1025.32
印尼 .JKSE 4105.50 5.69 +0.14 +7.42 3821.99
菲律宾 .PSI 5284.16 -1.75 -0.03 +20.86 4371.96
越南 .VNI 423.16 4.95 +1.18 +20.37 351.55
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(完)
--编译 李春喜 ;审校 丁琦
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