大众汽车拟将在华产能增至400万辆

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福6月10日电---大众汽车(VOWG_p.DE)新任命的负责中国业务的管理层董事会成员海兹曼（Jochem Heizmann）称，大众计划未来几年实现在华产能翻倍。
海兹曼对德国《焦点周刊》（Focus）表示：“到2018年，大众在中国的产能将增至400万辆。”
在2016年前，大众对在华两家合资公司将再投入140亿欧元（约合170亿美元）。总部位于德国沃尔夫斯堡（Wolfsburg）的大众曾表示，其在华产能最快明年增至每年300万辆。
根据大众年报，2011年，一汽大众和上海大众的总产能增加15%至220万辆，占集团全球产能850万辆的四分之一。
大众还将扩建长春、南京和成都的工厂，并在仪征、佛山和宁波建新厂。
大众在今年4月称，将投资1,700万欧元，在乌鲁木齐新建组装厂。（完）
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
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