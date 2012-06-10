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亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 06:51 BJT

****主要国家经济指标预测--6月11日****

路透6月11日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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6月10日(日)

2350 日本企业调查 第二季 -- -7.3

6月11日-15日

0600 德国趸售物价指数(较前月) 5月 -0.5% +0.5%

(较上年同期) +1.9% +2.4%

6月11日(一)

0500 日本消费者信心 5月 -- 40.0%

0645 法国工业生产(较前月) 4月 持平 -0.9%

0800 意大利GDP(较前季) 第一季终值 -0.8% -0.8%

(较上年同期) -1.3% -1.3%

2350 日本企业商品物价指数(较上月) 5月 -- +0.3%

(较上年同期) -0.2%

2301 英国RICS房价差值 5月 -- 负19

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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6月7日

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 5月 +0.3% --

2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 4月 盈余3,338 盈余4,503

2350 日本GDP(较前季) 第一季修正值 +1.2% +1.1%

(环比年率) +4.7% +4.4%

6月8日(五)

0100 韩国央行利率决定 6月 3.25% 3.25%

0130 澳洲房屋融资(较前月) 4月 +0.2% 持平

0130 澳洲投资房屋融资(较前月) 4月 +1.7% --

0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 4月 逆差2.03 逆差9

0500 日本服务业景气判断指数 5月 47.2 --

0600 德国出口(较前月) 4月 -1.7% -1.0%

进口(较前月) -4.8% 持平

贸易收支(亿欧元) 顺差161 顺差135

0645 法国预算收支(亿欧元) 截至4月 赤字599 --

贸易收支(亿欧元) 4月 逆差58 逆差58

0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 4月 -1.9% -0.5%

工业生产(较上年同期) -9.2% -7.0%

0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 5月 -2.5% -1.3%

(较上年同期) +0.1% +1.3%

PPI产出物价(较前月) -0.2% +0.1%

(较上年同期) +2.8% +3.2%

核心PPI产出物价(较前月) 持平 +0.2%

(较上年同期) +2.1% +2.3%

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 5月 21.14 21.20

1230 加拿大就业岗位变动(万个) 5月 +0.77 增加1

失业率 7.3% 7.3%

全职就业岗位(万个) +0.14 --

兼职就业岗位(万个) +0.63 --

就业参与率 66.8% 66.8%

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 4月 逆差3.7 顺差1.5

出口(亿加元) 391.24 --

进口(亿加元) 394.91 --

1230 加拿大劳动生产率(较前季) 第一季 +0.1% +0.3%

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 4月 逆差500.6 逆差495

1400 美国趸售(批发)库存 4月 +0.6% +0.4%

趸售销售 +1.1% +0.3%

1430 美国ECRI一周领先指标 6月1日当周 121.6 --

6月10日(日)

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 5月 +1.9% +2.4%

(较上月) -0.6% -0.1%(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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