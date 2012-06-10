主要国家经济指标预测--6月11日****

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透6月11日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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6月10日(日)
2350 日本企业调查 第二季 -- -7.3
6月11日-15日
0600 德国趸售物价指数(较前月) 5月 -0.5% +0.5%
(较上年同期) +1.9% +2.4%
6月11日(一)
0500 日本消费者信心 5月 -- 40.0%
0645 法国工业生产(较前月) 4月 持平 -0.9%
0800 意大利GDP(较前季) 第一季终值 -0.8% -0.8%
(较上年同期) -1.3% -1.3%
2350 日本企业商品物价指数(较上月) 5月 -- +0.3%
(较上年同期) -0.2%
2301 英国RICS房价差值 5月 -- 负19
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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6月7日
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 5月 +0.3% --
2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 4月 盈余3,338 盈余4,503
2350 日本GDP(较前季) 第一季修正值 +1.2% +1.1%
(环比年率) +4.7% +4.4%
6月8日(五)
0100 韩国央行利率决定 6月 3.25% 3.25%
0130 澳洲房屋融资(较前月) 4月 +0.2% 持平
0130 澳洲投资房屋融资(较前月) 4月 +1.7% --
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 4月 逆差2.03 逆差9
0500 日本服务业景气判断指数 5月 47.2 --
0600 德国出口(较前月) 4月 -1.7% -1.0%
进口(较前月) -4.8% 持平
贸易收支(亿欧元) 顺差161 顺差135
0645 法国预算收支(亿欧元) 截至4月 赤字599 --
贸易收支(亿欧元) 4月 逆差58 逆差58
0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 4月 -1.9% -0.5%
工业生产(较上年同期) -9.2% -7.0%
0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 5月 -2.5% -1.3%
(较上年同期) +0.1% +1.3%
PPI产出物价(较前月) -0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.8% +3.2%
核心PPI产出物价(较前月) 持平 +0.2%
(较上年同期) +2.1% +2.3%
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 5月 21.14 21.20
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 5月 +0.77 增加1
失业率 7.3% 7.3%
全职就业岗位(万个) +0.14 --
兼职就业岗位(万个) +0.63 --
就业参与率 66.8% 66.8%
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 4月 逆差3.7 顺差1.5
出口(亿加元) 391.24 --
进口(亿加元) 394.91 --
1230 加拿大劳动生产率(较前季) 第一季 +0.1% +0.3%
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 4月 逆差500.6 逆差495
1400 美国趸售(批发)库存 4月 +0.6% +0.4%
趸售销售 +1.1% +0.3%
1430 美国ECRI一周领先指标 6月1日当周 121.6 --
6月10日(日)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 5月 +1.9% +2.4%
(较上月) -0.6% -0.1%(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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