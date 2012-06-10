《汇市简讯》澳元/美元自1.0010的高位回落,因宏观基金卖盘

2329GMT * 澳元/美元自1.0010的高点回落,此前有宏观基金卖盘,以及东京早盘卖压 * 买家在0.9940-0.9950间现身,但由于节假日的关系,市场交投清淡 * 铜期货上涨逾2.50%;标普500股指期货涨逾1.25%,提供支撑(完) --编译 洪曦;审校 张涛 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=