版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 11日 星期一 07:03 BJT

****欧洲经济指标预测--6月11日-6月18日****

路透6月11日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------6月11日当周--------------------------------

6月11日(一)

0645 法国工业生产(较前月) 4月 持平 -0.9%

0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 -0.8% -0.8%

(较上年同期) -1.3% -1.3%

2301 英国RICS房价差值 5月 负18 负19

6月12日(二)

0530 法国就业人口 第一季修正值 -- +0.1%

0830 英国工业生产(较前月) 4月 +0.1% -0.3%

(较上年同期) -1.0% -2.6%

制造业产出(较前月) 4月 持平 +0.9%

(较上年同期) +0.4% -0.9%

6月13日(三)

0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 持平 +0.2%

(较上年同期) +2.3% +2.4%

0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月终值 -0.2% -0.2%

(较上年同期) +1.9% +1.9%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 -0.3% -0.3%

(较上年同期) +2.1% +2.1%

0645 法国经常帐收支(亿欧元) 4月 -- 赤字41

0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.2% -0.1%

(较上年同期) -2.2% -2.3%

0800 意大利CPI(较前月) 5月终值 持平 持平

(较上年同期) +3.2% +3.2%

HICP(较前月) 持平 持平

(较上年同期) +3.5% +3.5%

0900 欧元区工业生产(较前月) 4月 -1.0% -0.3%

(较上年同期) -2.7% -2.2%

6月14日(四)

0600 德国趸售物价指数(较前月) 5月 -- +0.5%

(较上年同期) -- +2.4%

0730 瑞士央行利率决议 第二季 0.13% 0.25%

0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 -0.2% +0.5%

(较上年同期) +2.4% +2.4%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) 持平 +0.4%

(较上年同期) +1.7% +1.9%

0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第一季 -- +2.8%

薪资(较上季) -- +2.5%

6月15日(五)

0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差15.54

全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差20.64

0830 英国贸易收支(亿英镑) 4月 逆差85 逆差85.6

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差41.8 逆差41.1

0900 欧元区就业人口变动(较前季) 第一季 -- -0.2%

(较上年同期) -- -0.2%

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 4月 顺差30 顺差86

---------------------------------6月18日当周---------------------------------

6月18日(一)

暂无重要经济指标.(完)

--编译 王兴亚;审校 张荻

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐