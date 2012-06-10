欧洲经济指标预测--6月11日-6月18日****

《路透晚报》--3月1日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。
路透6月11日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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6月11日(一)
0645 法国工业生产(较前月) 4月 持平 -0.9%
0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 -0.8% -0.8%
(较上年同期) -1.3% -1.3%
2301 英国RICS房价差值 5月 负18 负19
6月12日(二)
0530 法国就业人口 第一季修正值 -- +0.1%
0830 英国工业生产(较前月) 4月 +0.1% -0.3%
(较上年同期) -1.0% -2.6%
制造业产出(较前月) 4月 持平 +0.9%
(较上年同期) +0.4% -0.9%
6月13日(三)
0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 持平 +0.2%
(较上年同期) +2.3% +2.4%
0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月终值 -0.2% -0.2%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 -0.3% -0.3%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
0645 法国经常帐收支(亿欧元) 4月 -- 赤字41
0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.2% -0.1%
(较上年同期) -2.2% -2.3%
0800 意大利CPI(较前月) 5月终值 持平 持平
(较上年同期) +3.2% +3.2%
HICP(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +3.5% +3.5%
0900 欧元区工业生产(较前月) 4月 -1.0% -0.3%
(较上年同期) -2.7% -2.2%
6月14日(四)
0600 德国趸售物价指数(较前月) 5月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +2.4%
0730 瑞士央行利率决议 第二季 0.13% 0.25%
0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 -0.2% +0.5%
(较上年同期) +2.4% +2.4%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) 持平 +0.4%
(较上年同期) +1.7% +1.9%
0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第一季 -- +2.8%
薪资(较上季) -- +2.5%
6月15日(五)
0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差15.54
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差20.64
0830 英国贸易收支(亿英镑) 4月 逆差85 逆差85.6
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差41.8 逆差41.1
0900 欧元区就业人口变动(较前季) 第一季 -- -0.2%
(较上年同期) -- -0.2%
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 4月 顺差30 顺差86
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6月18日(一)
暂无重要经济指标.(完)
--编译 王兴亚;审校 张荻
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。
路透孟买3月1日 - 汤森路透GFMS周三公布的初步数据显示，印度2月黄金进口跳增至50吨，同比增长逾82%，受益于累积的珠宝需求及零售消费者增购黄金用于婚礼。
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 * 招标时间：3月2日(周四)14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商) * 预测区间：3.77%-3.85%；3.94%-4.01%；4.06%-4.12% * 预测均值：3.80%；3.96%；4.09% 路透上海3月1日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三、五和10年三期债。路透调查显示，今 日现券走势偏弱，午后收益率上行加重谨慎情绪。不过10年国开债作为利率债主打，基本需求预计仍在，因此 ，上述三期债收益率预测均值仍略低于二级，落在3.80%、3.96%和4.09%。 但也有交易员指出，此前现券向好基础并不牢固，加之美债出现下跌、一季末MPA考核等不利因素，债市 短期预期不佳，不排除明日定位偏高的可能。 华中一银行交易员认为，以10年国开债为例，午后现券收益率上行影响情绪，但考虑到该标的券的较高活 跃度，若届时市场没有大的变化，预计明日新债定位将