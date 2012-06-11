美国与加拿大经济指标预测--6月11日-6月18日****

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透6月11日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------6月11日当周--------------------------------
6月11日(一)
暂无重要经济数据
6月12日(二)
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 5月 -- 94.5
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月9日当周 -- +0.4%
1230 美国出口物价 5月 -0.1% +0.4%
进口物价 -1.1% -0.5%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月9日当周 -- +3.1%
1400 美国IBD消费者信心指数 6月 -- 48.5
1800 美国联邦预算(亿美元) 5月 赤字1,225 盈余591.2
6月13日(三)
1100 美国抵押贷款指数 6月8日当周 -- 804.8
再融资指数 -- 4,476.2
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.6% -0.2%
(较上年同期) +1.2% +1.9%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.8% +2.7%
1230 美国零售销售(较前月) 5月 -0.2% +0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) 持平 +0.1%
1400 美国企业库存 4月 +0.3% +0.3%
6月14日(四)
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -0.2% 持平
(较上年同期) +1.8% +2.3%
扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.3%
1230 美国实质所得 5月 -0.1% 持平
1230 美国经常帐(亿美元) 第一季 赤字1,321 赤字1,241.1
1230 加拿大产能利用率 第一季 80.5% 80.5%
1230 加拿大新屋价格 4月 +0.3% +0.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月9日当周 37.5 37.7
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.775
续请失业金人数(万人) 6月2日当周 326.8 329.3
1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 5月 -- +0.2%
6月15日(五)
1230 加拿大制造业销售 4月 +0.3% +1.9%
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 6月 14.00 17.09
1300 外资由交易途径净买入美国长期证券(亿美元) 4月 -- 净买入362
外资购买美国公债(亿美元) -- 买超204.7
1315 美国工业生产(较前月) 5月 +0.1% +1.1%
产能利用率 79.2% 79.2%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月初值 77.5 79.3
现况指数 85.3 87.2
预期指数 71.8 74.3
1430 美国ECRI一周领先指标 6月8日当周 -- 121.6
----------------------------------6月18日当周--------------------------------
6月18日(一)
1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 6月 30 29
(完)
--编译 石冠兰;审校 徐文焰
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路透2月17日 - 新加坡股市 周五收高，因经济数据强劲；印尼股市则连跌第三日，非必需性消费类股票及金融股拖累大盘。 新加坡股市 上涨0.4%，连涨第三日。数据显示新加坡第四季经济增长12.3%，优于政府初步公布的9.1%增幅，数据公布后带动金融股走扬。 新加坡股市周线上涨0.2%。 大华银行 上涨1.7%，收在两个月高位，尽管该行公布季度获利下降。 “大华银行所公布的2016年第四季财报是同业中最佳，显然是因为该行主动‘清理’石油服务业资产品质，”花旗研究报告称。 吉宝企业 上涨1.7%，收在2015年11月以来高点；Singapore Technologies Engineering 跳涨6.5%至近22个月高位。 印尼股市 收跌0.5%，以两周低位作收。指数周线收低0.4%。 菲律宾股市 亦收低0.5%，受工业及电讯类股跌势拖累。指数周线收涨0.1%。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。