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亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 07:24 BJT

全球外汇市场6月11日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月10日(日)

2350 - 日本5月货供额数据

2350 - 日本第二季大型制造业景气判断指标(BSI)

6月11日(一)

0500 - 日本5月消费者信心指数

0645 - 法国4月工业生产

0800 - 意大利第一季国内生产总值(GDP)终值

1130 - 国际货币基金组织(IMF)芬兰代表团团长Lorenzo Figliuoli发表芬兰经济评估报告,随后举行记者会

-- - IMF发表西班牙银行体系报告.

1600 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济和货币政策发表讲话

1600 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在旧金山联储会议上致欢迎词

2200 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托发表简短讲话

2200 - IMF副总裁朱民发表演讲

2301 - 英国5月RICS房价差值

2350 - 日本5月企业商品物价指数

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 李爽

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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