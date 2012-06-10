全球外汇市场6月11日主要消息

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(除特别说明外,均为GMT时间)
6月10日(日)
2350 - 日本5月货供额数据
2350 - 日本第二季大型制造业景气判断指标(BSI)
6月11日(一)
0500 - 日本5月消费者信心指数
0645 - 法国4月工业生产
0800 - 意大利第一季国内生产总值(GDP)终值
1130 - 国际货币基金组织(IMF)芬兰代表团团长Lorenzo Figliuoli发表芬兰经济评估报告,随后举行记者会
-- - IMF发表西班牙银行体系报告.
1600 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济和货币政策发表讲话
1600 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在旧金山联储会议上致欢迎词
2200 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托发表简短讲话
2200 - IMF副总裁朱民发表演讲
2301 - 英国5月RICS房价差值
2350 - 日本5月企业商品物价指数
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 李爽
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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