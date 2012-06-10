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货币新闻 | 2012年 6月 11日 星期一 07:22 BJT

《美国重要政经日程》--6月11日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1400 - 美国农业部(USDA)公布月度牲畜和肉类贸易报告

1500 - 农业部公布一周谷物和油籽作物出口检验报告

1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券

1530 - 财政部每周标售三个月和六个月期国库券

2000 - 农业部公布一周作物生长报告

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 洪曦;审校 徐文焰

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