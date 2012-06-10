《美国重要政经日程》--6月11日

《路透晚报》--3月1日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1400 - 美国农业部(USDA)公布月度牲畜和肉类贸易报告
1500 - 农业部公布一周谷物和油籽作物出口检验报告
1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券
1530 - 财政部每周标售三个月和六个月期国库券
2000 - 农业部公布一周作物生长报告
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 洪曦;审校 徐文焰
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。
路透孟买3月1日 - 汤森路透GFMS周三公布的初步数据显示，印度2月黄金进口跳增至50吨，同比增长逾82%，受益于累积的珠宝需求及零售消费者增购黄金用于婚礼。
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