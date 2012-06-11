《中国报摘》--中国证券报6月11日

* 头版头条:

--中国海关总署数据显示,5月,进出口总值为3,435.8亿美元,增长14.1%,当月进出口规模刷新去年11月创下的3,341.1亿美元的历史纪录.其中,进、出口规模双双创月度历史新高.

* 其他:

--从国信证券获悉,该公司承销的深圳市嘉力达实业有限公司私募债已于6月8日完成发行,成为深交所首只完成发行的中小企业私募债券,并有望成为首只挂牌的中小企业私募债券.

--清科研究中心最新调研显示,面对2012年复杂的市场状况,66.9%的LP(有限合伙人)依然看好未来3-5年的中国市场,将提升在VC/PE(风险投资/私募股权)市场投资配比.投资领域方面,生物技术/医疗健康成为今年的热点.59.6%的LP认为生物技术/医疗健康领域为2012年的投资热点,并有47%的LP希望参与投资生物医药专项基金.

--从第六届中国企业国际融资洽谈会上获悉,天津滨海柜台交易市场股份公司(天津OTC)融资服务平台正式上线.这是继天津股权交易所之后,天津又一服务中小微企业的融资市场.与天交所只做股权融资不同的是,天津OTC融资方式更灵活,交易主体更多样,门槛更低.

--中国联通(600050.SS)公告称,控股股东联通集团与西班牙电信签署协议,购买后者所持有的中国联合网络通信(香港)股份有限公司10.73亿股份,转让价格为每股10.21港元,较联通红筹公司(0762.HK)8日收盘价10.38港元有小幅折让.交易尚需相关部门批准,预计将不晚于7月底完成.

--为给华电福新香港IPO(首次公开发行)扫清障碍,华电集团表示,若华电福新上市,集团拟注入华电国际(1071.HK)(600027.SS)的"非上市常规能源发电资产"及"常规能源发电项目"不包括福建省内的常规能源资产或项目.且除了华电福新,集团及其下属其他子公司,未来将不在福建省投资或发展任何电力业务(包括但不限于煤电和水电业务).(完)

--整理 冉莹; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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