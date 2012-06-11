《热点透视》大型银行业纾困计划达成后,西班牙仍不堪一击

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Fiona Maharg Bravo/Hugo Dixon 编译 徐文焰

路透马德里/伦敦6月10日电---在接受大规模银行业救助后,西班牙依然不堪一击.马德里终于为国内银行业找到一个可靠计划:政府将获得欧元区伙伴提供的最多1,000亿欧元资金,用于补充银行业资本.但这将导致国家债务增加,而经济仍在萎缩,政府信誉也已褪色不少.最后西班牙可能还是要请求全面援助,从而令欧元面临真正考验.

1,000亿欧元的规模处于多数分析师的预估上限,而且较国际货币基金组织(IMF)先前估计西班牙银行业的资金需求400亿欧元高出一倍有余.这应足以让投资者相信西班牙银行业者有足够资本抵御冲击,也应能降低一旦下周日希腊选举后出现任何变数,西班牙银行业者遭遇挤兑的风险.该计划甚至可能有助于遏制发生严重信贷紧缩的可能性.

若首相拉霍伊领导的保守党政府在去年12月上台后不久便迎难而上,本可一举解决这一问题.政府本可以把申请外部救助的罪名推到前任社会党政府的身上.不幸的是,政府浪费了六个月的时间,行动拖沓迟缓,只展开了两项并不完善的金融改革.在此过程中,市场信心被严重挫伤,拉霍伊本人在国内外的信誉也不断下滑.

幸好,拉霍伊在议会仍享有多数优势,而且还要过三年半才须面对下一次选举.他现在最好接受外界的批评并迅速行动起来,推进银行业资本重组,并继续实施坚定的经济改革.就银行资本重组而言,西班牙政府提出多给银行业者一点时间,让他们自行筹措资本而非向国家伸手,这让人有点担心.就算还有一些时间,那也是十分短暂的.让银行业问题继续拖延不决将是个错误.

银行业救助计划可能令西班牙的债务与国内生产总值(GDP)之比攀升最多10个百分点.即便如此,该比例在2015年也应该在大约100%的水平见顶.这一水准虽然很高,但要比意大利目前的逾120%低不少.然而两国间一个重大差异在于,西班牙出现巨额经常帐赤字已有多年,因此严重依赖外国融资,即便资金缺口正在缩小.

救助计划的一些细节还不清楚.其中一点是,此项贷款的优先级别是否高于现有债务.如果是这样,西班牙政府再发行新债就可能很困难.即便并非如此,考虑到今明两年西班牙经济料将持续萎缩,以及该国信用评级或将被继续调降,投资者也将裹足不前.倘若希腊再脱离欧元区,西班牙就可能被彻底踢出市场.

那么接下来的问题就是,可以做些什么?西班牙很可能希望欧洲央行(ECB)在市场中购买该国债券;但欧洲央行对此心存谨慎.另一个替代方案就是对该国展开全面纾困;可是还不清楚欧元区的救助基金是否有足够财力提供支持.如果意大利也被拖入危机漩涡中心,那么救助基金肯定力有未逮.

所以说,西班牙银行业救助计划的舒缓效果可能转瞬即逝.(完)