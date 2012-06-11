俄罗斯：只要是叙各方对话结果 不反对阿萨德下台

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (=)
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科6月9日电---俄罗斯外交部长拉夫罗夫周六称，俄罗斯不会反对叙利亚总统阿萨德下台，但前提是这是叙各方对话的结果，而非外界强加。
此前一天，俄罗斯外交部副部长与美国特使霍夫（Fred Hof）在莫斯科举行会谈，磋商推动叙利亚政权过渡事宜。
拉夫罗夫告诉记者：“如果叙利亚各方都同意（阿萨德下台），我们只会高兴地支持这一解决方式。但俄罗斯认为，若外界为达到这一对话结果而强制施加各种条件，则是令人无法接受的。”
俄罗斯希望维持其最稳固的中东立足点，阻止西方推动中东政府下台，动用了其在联合国安理会的否决权等方式，保护阿萨德不受联合谴责和制裁。
俄罗斯坚称，任何有关叙利亚未来的讨论不能设定“先决条件”，包括阿萨德下台，但许多西方国家及逊尼派穆斯林阿拉伯国家期待这一结果。
拉夫罗夫以也门为例称，也门权力交接是其内部讨论的结果，未受外界设立的条件干扰。
拉夫罗夫再次呼吁，应举行国际会议，支持安南特使的和平计划，并称在俄美莫斯科会谈中，美国并未直接拒绝这一计划，尽管俄罗斯提议伊朗应参与涉叙国际会议。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (=)
指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。