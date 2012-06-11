北京现代召回近10万辆悦动轿车

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月8日电---中国国家质量监督检验检疫总局称，北京现代汽车有限公司将召回近10万辆轿车，原因是这些车辆的安全气囊存在安全隐患。

质检总局在网站发布声明称，北京现代将召回2008年3月16日至2010年1月25日期间生产的部分08款悦动轿车，涉及数量97,452辆。

声明指出，北京现代将为召回范围内的车辆免费进行气囊控制模块（ACU）软件升级，以消除安全隐患。

质检总局在声明中未指明他们收到多少起相关的安全气囊自爆并打伤用户的投诉。

北京现代是韩国现代汽车(005380.KS)在中国的合资公司。现代汽车尚未对此立即置评。（完）