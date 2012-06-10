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亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 07:59 BJT

《汇市简讯》美元/坡元盘初下滑,流动性不足缓解跌速

2304GMT

* 美元/日圆以外亚洲货币料大幅开低,受西班牙救助方案和中国数据影响

* 美元/坡元下跌逾100点,但谨慎情绪快速占据主导

* 亚洲可能希望等待欧洲反应

* 标普股指期货上升1.3%,支持日本以外亚洲股市升势

* 中国贸易数据表现非常好,不容忽略

* 亚洲市场完全开始交易后,美元/坡元料回到1.2700下方

(完)

--编译 杜明霞;审校 郑茵

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