〔中国个股〕华锐风电拟认购华电福新能源至多6,000万美元H股

路透上海6月11日电---中国风电设备大厂华锐风电科技(集团)股份有限公司(601558.SS)周一公告称,拟以境外控股子公司为主体,认购华电福新能源股份公司H股首次公开发行(IPO)的股份,认购价值不超过6,000万美元.

公告称,华电福新能源隶属于华电集团,拥有水电、风电及其他清洁能源等项目.华锐与华电福新能源有长期的良好合作关系,此次华电福新能源发行H股,为双方开展多方面深层次合作提供了良好机会.

公告指出,华锐风电的认购价格以华电福新能源H股IPO时最终确定的发行价格.

据汤森路透旗下IFR报导,华电福新能源于周一开始路演,是次预计募集约3亿美元.据消息人士透露,该公司已确定了5至6名基石投资者,他们共认购了50%至60%的发行股份.美银美林、中信国际、法国里昂和瑞银UBSN.VX负责安排是次交易.

去年5月,华锐风电公告称,拟斥资不超过3,000万美元,参与中国第三大风电企业华能新能源(0958.HK)H股首次公开发行(IPO).而华能新能源是华能集团旗下风电等新能源业务的唯一平台,是华锐风电的主要客户之一.不过华能新能源上市后股价表现不济,基于位于其2.5港元发行价之下.上周五收报1.31港元.(完)