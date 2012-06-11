〔香港新股〕伊泰煤炭未启动IPO路演,龙源电力考虑缩减增发H股数量--IFR

路透6月11日电---据汤森路透旗下IFR报导,在进行了两周上市推介以后，于B股上市的内蒙古伊泰煤炭(900948.SS)本周不会开始香港IPO路演。

该公司曾经考虑过不同选项，其中包括少卖股份，将集资额从之前的10亿至15亿美元减少到8亿美元。然而，公司目前并未作出任何选择，而将继续考察市场环境。

中银国际和中金担任保荐人，并与法巴(BNPP.PA)、美银美林、麦格理(MQG.AX)和瑞银UBSN.VX一起担任主承销商。

据报导，亚洲最大风力发电公司--龙源电力(0916.HK)管理层正考虑缩减增发H股股份数量，或取消是次增发。早前该公司曾宣布将发行不超过13.6亿H股，发行量不超过发行后总股本的50%。

5月11日该公司宣布增发计划之后，龙源股票最低跌超过23%。投资者担心如此大的增发股份，会大幅稀释公司利润，故普遍不看好。

一位接近公司人士透露，该增发交易仍在进行中，而募资额目前不定。该公司仍需向多个监管部门寻求上市批准，仍有足够时间决定交易细节。

是次增发募集的资金中，70%将用作内地的风电发电项目，余额用于海外市场和补充流动资本。摩根士丹利(MS.N)和瑞银负责安排是次发行。(完)

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