〔香港新股〕伊泰煤炭未启动IPO路演,龙源电力考虑缩减增发H股数量--IFR

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透6月11日电---据汤森路透旗下IFR报导,在进行了两周上市推介以后，于B股上市的内蒙古伊泰煤炭(900948.SS)本周不会开始香港IPO路演。
该公司曾经考虑过不同选项，其中包括少卖股份，将集资额从之前的10亿至15亿美元减少到8亿美元。然而，公司目前并未作出任何选择，而将继续考察市场环境。
中银国际和中金担任保荐人，并与法巴(BNPP.PA)、美银美林、麦格理(MQG.AX)和瑞银UBSN.VX一起担任主承销商。
据报导，亚洲最大风力发电公司--龙源电力(0916.HK)管理层正考虑缩减增发H股股份数量，或取消是次增发。早前该公司曾宣布将发行不超过13.6亿H股，发行量不超过发行后总股本的50%。
5月11日该公司宣布增发计划之后，龙源股票最低跌超过23%。投资者担心如此大的增发股份，会大幅稀释公司利润，故普遍不看好。
一位接近公司人士透露，该增发交易仍在进行中，而募资额目前不定。该公司仍需向多个监管部门寻求上市批准，仍有足够时间决定交易细节。
是次增发募集的资金中，70%将用作内地的风电发电项目，余额用于海外市场和补充流动资本。摩根士丹利(MS.N)和瑞银负责安排是次发行。(完)
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--整理 黄凯; 审校 杨淑祯
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
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