《中国报摘》--其他报纸重要消息6月11日

**上海证券报**

--中国营业税改征增值税地区试点扩围时间表浮出水面.安徽省国税局近日发布内部文件表示,经安徽省政府正式申请,财政部、国税总局已原则同意安徽营改增试点将于10月1日起正式运行.据接近税务部门的人士表示,其他申请获批的试点省市或均将于该时间统一启动改革.

--国家外汇管理局副局长王小奕在第六届中国企业国际融资洽谈会上指出,人民币国际化面临的最大障碍是资本账户可兑换,此问题不可回避,当前需加快推进账户可兑换过程.

--全国社会保障基金理事会理事长戴相龙在第六届中国企业国际融资洽谈会上表示,到今年年底,预计社保基金对PE(私募股权)承诺投资将会达到300亿元人民币,明年年底将达500亿元.

**人民日报**

--中共中央政治局委员、全国政协副主席王刚称,当前中国经济运行总体平稳,经济增速保持在年初预期目标区间内,但国内外环境更加错综复杂,世界经济复苏的曲折性、艰巨性进一步凸显,国内经济下行压力加大.

--中粮集团正规划在全国建设10至20个综合产业园.作为中粮集团打造"全产业链"战略的重要一步,位于四川省成都市的中粮成都产业园日前竣工投产.这是一座百万吨级的综合产业园,总投资22亿元人民币,年产值80亿元,项目包括年加工小麦60万吨、年加工挂面3.6万吨、年精炼油脂18万吨等.

--据行业快报统计,1-5月份,全社会用电量1.96万亿千瓦时,同比增长5.8%,增幅回落6.2个百分点,为近年较低水平.截至6月6日,全国重点电厂存煤可用天数为28天,为历史最高水平.

**第一财经日报**

--上海市政府副秘书长、市财政局局长蒋卓庆表示,今年上海再增加20亿元规模的财政专项资金,不断优化小微企业融资发展环境.至此,上海聚焦于服务小微企业融资环境的财政专项资金总额已达50亿元规模.

--作为国内期货业第一品牌的中国国际期货有限公司,其酝酿已久的借壳上市计划因证监会近日强调"暂不受理期货公司借壳上市申请"而面临搁浅.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李文科/冉莹; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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