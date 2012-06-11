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亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 08:16 BJT

〔日本股市〕日经指数大幅高开,欧盟援助西班牙银行业缓解担忧情绪

路透东京6月11日电---日本股市日经指数周一开盘大幅上扬,此前欧元区财长同意向西班牙提供贷款以帮助其受困的银行业,缓解了对欧洲金融危机或升级的担忧.

日经指数.N225上涨1.7%至8,605.88点,东证股价指数.TOPX升1.5%至728.54点.(完)

--编译 王兴亚;审校 李爽

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