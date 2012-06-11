〔中国基金〕全国社保基金今年底对PE的承诺投资达300亿元-报载

路透上海6月11日电---据上海证券报周一报导,全国社会保障基金理事会理事长戴相龙表示,到今年年底,预计社保基金对私募股权投资基金(PE)的承诺投资将会达到300亿元人民币,明年年底将达500亿元.

"目前社保基金有三个合同要签字,两个项目在尽职调查,三四个项目要立项.如果项目大部分能完成,今年年底承诺投资将达到300亿元."他说.

按照相关规定,社保基金进行实业投资,包括对中央企业的直接股权投资和对经国家发改委批准或备案的股权基金的投资两个部分.其中,直接股权投资可占全国社保基金总资产规模的20%,股权基金投资可占基金总规模的10%.

截止到2011年年底,全国社保基金规模达到8,688.4亿元,已投资13只私募股权投资基金,承诺投资金额195亿元,包括渤海产业基金、弘毅投资产业基金、鼎晖投资等知名PE机构.(完)