〔离岸人民币〕大唐海外首次点心债的参考收益率三年期在4.5%左右--IFR

路透6月11日电---据汤森路透旗下IFR报导,大唐海外首次点心债的参考收益率三年期在4.5%左右; 而五年期在5%-5.25%的区间。

其中五年期债券指导价被亚洲银行家视作点心债和境内市场融资成本趋同的最新例证。就在上月，大唐刚刚为一项境内交易定价5.08%，因此五年期点心债指导价上端高于境内利率。

最新传言目标规模约10亿人民币（1.58亿美元），少于早前传闻的20亿人民币。

摩根士丹利(MS.N)为全球协调人, 并与巴克莱(BARC.L)和德银(DBKGn.DE)共同担任簿记人。路演已于6月5日至6月7 日举行,途经香港和新加坡。

该债发行人为大唐海外,由在岸母公司--中国五大发电集团之一的中国大唐公司担保。

早前, 发改委批准四家内地央企发行点心债，总规模达185亿元人民币。其中有华能国际、大唐集团、五矿集团及中广核集团。据接近交易的人士称，大唐集团获批约50亿人民币额度, 与大唐海外的新债无关。

新债、其发行人和担保人均无评级,但关连公司香港上市的大唐国际电力有惠誉的BB评级。(完)

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